Китай направит высокопоставленную делегацию для участия в ПМЭФ

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Китай направит на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в северной столице России с 24 по 26 мая, высокопоставленную делегацию, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Петербургский международный экономический форум является хорошей платформой для обсуждения международной экономической ситуации, как вы знаете, в последние годы мы всегда направляли высокую делегацию для участия в ПМЭФ", — сказал дипломат.

По словам Лу Кана, "ПМЭФ играет важную роль в продвижении инвестиционного и экономического развития, в этом году мы также направим делегацию высокого уровня для участия в форуме".

При этом он не сообщил, кто возглавит китайскую делегацию.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.