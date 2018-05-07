Хантсман примет участие в ПМЭФ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и выступит на круглом столе, он также отправил американским компаниям письма, в которых поощряет участие в мероприятии, рассказал в интервью РИА Новости президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"У нас довольно традиционная программа на форуме, и главное мероприятие, которое мы организуем, — это деловой круглый стол "Россия — США". Мы планируем, что он пройдет утром в день пленарного заседания", — сказал Родзянко в преддверии ПМЭФ.

"Сегодня уже становится понятной группа выступающих, в том числе свое участие подтвердил посол США. Он выступит с приветственным словом и будет присутствовать при обсуждении", — продолжил он.

Родзянко пояснил, что посол возглавит государственное представительство на форуме, каждая американская компания также формирует свою отдельную делегацию — все вместе они собираются на круглом столе.

"Это уже пятый ПМЭФ для меня, и это первый случай за все мое время, когда американский посол у нас выступает. В прошлом году он только присутствовал на нашем мероприятии. Поэтому появляются проблески надежды, хотя и в сложной геополитической обстановке", — отметил собеседник агентства.

"Я знаю, что посол США направил письма, где он поощряет участие компаний в ПМЭФ. Это очень хороший знак и это действительно важно. Делегации будут от очень многих компаний, вопрос лишь в их уровне", — сказал Родзянко.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.