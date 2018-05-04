На ПМЭФ продолжат обсуждение ключевых тем Ялтинского форума

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Обсуждение поднятых на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) ключевых тем продолжится на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 24-26 мая, сообщает Росконгресс.

Отмечается, что на ЯМЭФ, который прошел 19-21 апреля, прошло около 70 мероприятий, из них 46 деловых секций и три пленарных заседания: "Будущее глазами молодежи", "Будущее России" и "Будущее мира". В форуме приняли участие более трех тысяч человек из более 70 стран. Участники обсудили перспективы развития туризма, строительства, виноделия, создания свободных экономических зон и территорий опережающего развития.

Отдельные дискуссии были посвящены перспективам культурного, туристического и экономического развития Крыма. В частности, участники отметили устойчивый рост туристического потока, развитие гостиничной и транспортной инфраструктуры (строительство автодорог и Крымского моста).

На форуме также обсуждалось будущее криптовалют и блокчейн-технологий, механизмы противодействия фальшивым новостям (fake news), цифровая безопасность и онлайн-доступность финансовых услуг. Был сформирован Экспертный совет, в который уже вошло порядка 30 специалистов из 20 стран. Они консультировали других участников ялтинской встречи, в том числе по тематике заключения международных соглашений о сотрудничестве.

На площадке ЯМЭФ были заключены инвестиционные соглашения о создании торгово-ярмарочного комплекса "Базар", строительстве торгово-выставочного комплекса, создании и развитии современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза "Гурзуфский" и другие. Были также подписаны Меморандум о межрегиональном сотрудничестве между провинцией Латакия и Крымом и Меморандум о взаимодействии между общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Сирийско-Российским деловым советом по развитию двусторонних предпринимательских проектов.

"Обсуждение ключевых тем, поднятых в рамках ЯМЭФ-2018, будет продолжено на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 24-26 мая", — говорится в сообщении.

Республика Крым также выступит одним из экспонентов серии выставок ПМЭФ – SPIEF Investment & Business Expo, на которых регионы России презентуют участникам и гостям форума свой инвестиционный потенциал и реализуемые проекты, а компании — технологии, продукты и решения для развития регионального бизнеса.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.