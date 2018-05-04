На ПМЭФ продолжат обсуждение ключевых тем Ялтинского форума

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Обсуждение поднятых на IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) ключевых тем продолжится на Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 24-26 мая, сообщает Росконгресс.
Отмечается, что на ЯМЭФ, который прошел 19-21 апреля, прошло около 70 мероприятий, из них 46 деловых секций и три пленарных заседания: "Будущее глазами молодежи", "Будущее России" и "Будущее мира". В форуме приняли участие более трех тысяч человек из более 70 стран. Участники обсудили перспективы развития туризма, строительства, виноделия, создания свободных экономических зон и территорий опережающего развития.
Отдельные дискуссии были посвящены перспективам культурного, туристического и экономического развития Крыма. В частности, участники отметили устойчивый рост туристического потока, развитие гостиничной и транспортной инфраструктуры (строительство автодорог и Крымского моста).
На площадке ЯМЭФ были заключены инвестиционные соглашения о создании торгово-ярмарочного комплекса "Базар", строительстве торгово-выставочного комплекса, создании и развитии современного высокоэффективного сельскохозяйственного производства на базе бывшего военного совхоза "Гурзуфский" и другие. Были также подписаны Меморандум о межрегиональном сотрудничестве между провинцией Латакия и Крымом и Меморандум о взаимодействии между общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Сирийско-Российским деловым советом по развитию двусторонних предпринимательских проектов.
Республика Крым также выступит одним из экспонентов серии выставок ПМЭФ – SPIEF Investment & Business Expo, на которых регионы России презентуют участникам и гостям форума свой инвестиционный потенциал и реализуемые проекты, а компании — технологии, продукты и решения для развития регионального бизнеса.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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