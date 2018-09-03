Грандиозный "парад-оркестр": в Москве завершился фестиваль "Спасская башня"

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Одиннадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве. В этом году на Красной площади с 24 по 2 сентября выступили коллективы из 12 стран.

Особенно яркими стали выступления Имперского юношеского оркестра Великобритании, покорившего зрителей исполнением пронзительной русской мелодии "Полюшко-поле", оркестра на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов и Центрального военного оркестра Минобороны России, исполнившего юмористическую песню о санкциях.

В парках и на вокзалах

Главным нововведением "Спасской башни" стало дневное выступление его участников 2 сентября. Все желающие могли посетить шоу на Красной площади бесплатно. В течение дня под стенами Кремля выступали коллективы, работала школа Кремлевской верховой езды.

На конном манеже зрителей "Спасской башни" ждало выступление команды по джигитовке. Всадники показали традиции конной культуры народов России, продемонстрировав мастерство владения разными видами казачьего оружия и приемами джигитовки под музыку Чайковского и Мусоргского.

Впервые на "Спасскую башню" приехала команда Конной ассоциации из Испании. Она на протяжении всего фестиваля перед вечерним выступлением оркестров представляла свою программу на конном манеже.

В этом году зрителей "Спасской башни" танцем фламенко и красотой андалузских лошадей покорили всадники из испанского города Кордова. Он уже несколько столетий является центром андалузского коневодства. Грациозная, с высоко поставленной изогнутой шеей, придающей величественность виду, пышными и длинными гривой и хвостом, андалузская лошадь считается одной из самых красивых пород в мире.

Она является и самой знаменитой из конских пород Испании. Эти лошади в XVI-XVII веках стояли в конюшнях европейских монархов и считались лучшими "для парада и войны" за свою ловкость, благородный силуэт и способность быстро обучаться.

"Самым зрелищным представлением коллектива является одно из лучших мировых шоу "Пыл и дух андалузской лошади". Величественная и могучая, но при этом изящная и ловкая, андалузская лошадь показывает все чудеса выездки под испанскую музыку", — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Традиционным для "Спасской башни" стал фестиваль детских музыкальных коллективов. В этом году на Красной площади выступили победители конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа, прошедшего в мае в московском парке "Зарядье". Помимо оркестров, в празднике приняли участие ансамбли ударных инструментов.

Кроме того, 1 сентября участники фестиваля выступили с концертами в шести парках и на пяти вокзалах Москвы.

"В музее-заповеднике "Царицыно" сыграл Имперский юношеский оркестр из города Брентвуд (Великобритания), в Измайловском парке – Корпус "Старых гренадеров" Женевы. Сад имени Баумана принимал Оркестр карабинеров принца княжества Монако, в музее-заповеднике "Кузьминки" дал концерт Оркестр берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве (Италия). В парке "Красная Пресня" отбивала чечетку Международная команда ирландских танцев. А нидерландский Оркестр на велосипедах "Крещендо" представил публике свое впечатляющее шоу в парке "Зарядье", — уточнили в пресс-службе.

На Казанском вокзале сыграл Военный оркестр Королевской гвардии Омана, его выступление сопровождалось танцами хореографической группы. На Ярославском вокзале дал концерт Военный оркестр Шри-Ланки, на Ленинградском — оркестр ВС Мьянмы, а на Белорусском — коллектив "Банда Монументаль" из Мексики. Международный Кельтский оркестр волынок и барабанов исполнил военные марши на Павелецком вокзале.

Звездные участники

Легендарная французская певица Мирей Матье на протяжении 11-летней истории "Спасской башни" является его талисманом. Раньше певица своим выступлением открывала фестиваль, но в этом году она спела на его закрытии.

Также на "Спасской башне" выступил оперный дуэт — народная артистка России Хибла Герзмава и заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар. Под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны РФ они исполнили песню "Подмосковные вечера".

Омрачила фестиваль смерть Иосифа Кобзона. Он умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В память о певце в этот и последующие дни выступления военных оркестров начинались с минуты молчания.

"Он был больше, чем певец. Он был честью и совестью своей эпохи. Нам навсегда останутся его песни, его уникальные, сразу узнаваемые всеми интонации, его добрые дела", — сказал диктор фестиваля.

На поводу у зрителей

Впервые в этом году на "Спасской башне" прошло зрительское голосование. Больше всего из российских коллективов зрителям понравилось выступление Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны, за них проголосовали 26%. Из зарубежных исполнителей зрители особенно выделили выступления оркестра на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов – за него свои голоса отдали 16%. В голосовании приняли участие более 200 тысяч человек.

Как рассказал главный комендант Кремля Сергей Хлебников, в прошлом году зрителей фестиваля опрашивали, что выяснить, какую музыку они хотели бы услышать на "Спасской башне". По его словам, многие назвали классических композиторов — Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

"Мы решили пойти на поводу у зрительских симпатий и в этом году предложили по форме нашего замысла "Московский офицерский бал", где будет много этой музыки, которую хотят услышать люди, где будет много танцевальных номеров", — отмечал Хлебников.

Некоторые коллективы в своих выступлениях нашли место юмору. Музыканты "Крещендо" метафорично показали зрителям важность для них велосипедов. Посреди выступления один из музыкантов упал с велосипеда — по задумке случайно, а на деле вполне реально, — и оркестр, вместо того чтобы помочь ему, "помог" велосипеду — положил его на носилки.

Центральный военный оркестр Минобороны России исполнил юмористическую песню на политическую "злобу дня".

"Мундиали мы проводим, побеждаем тут и там. Сто мостов еще построим — не мешайте только нам! Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" — последние строки песни вызывали бурные аплодисменты зрителей.

Не оставила равнодушными зрителей фестиваля Международная команда ирландских танцев под руководством Марии Зотько. Коллектив состоит из 38 танцоров из России, Германии, Чехии и Словакии. Большинство составляют россиянки, юношей всего трое. В группе также четыре музыканта, которые играют на аккордеоне, синтезаторе, флейте и гитаре.

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова на протяжении всего фестиваля "зажигало" публику. Оркестр представил ретроспективу танцевальной музыки, исполнив произведения Штрауса и Чайковского и попурри на тему современной эстрадной музыки.