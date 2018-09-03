РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

Грандиозный "парад-оркестр": в Москве завершился фестиваль "Спасская башня"

0330
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗакрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башняЗакрытие XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Одиннадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" завершился в Москве. В этом году на Красной площади с 24 по 2 сентября выступили коллективы из 12 стран.

Особенно яркими стали выступления Имперского юношеского оркестра Великобритании, покорившего зрителей исполнением пронзительной русской мелодии "Полюшко-поле", оркестра на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов и Центрального военного оркестра Минобороны России, исполнившего юмористическую песню о санкциях.

В парках и на вокзалах

Главным нововведением "Спасской башни" стало дневное выступление его участников 2 сентября. Все желающие могли посетить шоу на Красной площади бесплатно. В течение дня под стенами Кремля выступали коллективы, работала школа Кремлевской верховой езды.

LIVE: Церемония закрытия фестиваля Спасская башня – 2018
© РИА Новости
Церемония закрытия фестиваля "Спасская башня". Прямая трансляция
На конном манеже зрителей "Спасской башни" ждало выступление команды по джигитовке. Всадники показали традиции конной культуры народов России, продемонстрировав мастерство владения разными видами казачьего оружия и приемами джигитовки под музыку Чайковского и Мусоргского.

Впервые на "Спасскую башню" приехала команда Конной ассоциации из Испании. Она на протяжении всего фестиваля перед вечерним выступлением оркестров представляла свою программу на конном манеже.

В этом году зрителей "Спасской башни" танцем фламенко и красотой андалузских лошадей покорили всадники из испанского города Кордова. Он уже несколько столетий является центром андалузского коневодства. Грациозная, с высоко поставленной изогнутой шеей, придающей величественность виду, пышными и длинными гривой и хвостом, андалузская лошадь считается одной из самых красивых пород в мире.

Она является и самой знаменитой из конских пород Испании. Эти лошади в XVI-XVII веках стояли в конюшнях европейских монархов и считались лучшими "для парада и войны" за свою ловкость, благородный силуэт и способность быстро обучаться.

"Самым зрелищным представлением коллектива является одно из лучших мировых шоу "Пыл и дух андалузской лошади". Величественная и могучая, но при этом изящная и ловкая, андалузская лошадь показывает все чудеса выездки под испанскую музыку", — рассказали в пресс-службе фестиваля.

Спасская башня 2018
© Инфографика
"Спасская башня" 2018
Традиционным для "Спасской башни" стал фестиваль детских музыкальных коллективов. В этом году на Красной площади выступили победители конкурса детских духовых оркестров Центрального федерального округа, прошедшего в мае в московском парке "Зарядье". Помимо оркестров, в празднике приняли участие ансамбли ударных инструментов.

Кроме того, 1 сентября участники фестиваля выступили с концертами в шести парках и на пяти вокзалах Москвы.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Участники "Спасской башни" выступили на вокзалах и в парках Москвы
"В музее-заповеднике "Царицыно" сыграл Имперский юношеский оркестр из города Брентвуд (Великобритания), в Измайловском парке – Корпус "Старых гренадеров" Женевы. Сад имени Баумана принимал Оркестр карабинеров принца княжества Монако, в музее-заповеднике "Кузьминки" дал концерт Оркестр берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве (Италия). В парке "Красная Пресня" отбивала чечетку Международная команда ирландских танцев. А нидерландский Оркестр на велосипедах "Крещендо" представил публике свое впечатляющее шоу в парке "Зарядье", — уточнили в пресс-службе.

На Казанском вокзале сыграл Военный оркестр Королевской гвардии Омана, его выступление сопровождалось танцами хореографической группы. На Ярославском вокзале дал концерт Военный оркестр Шри-Ланки, на Ленинградском — оркестр ВС Мьянмы, а на Белорусском — коллектив "Банда Монументаль" из Мексики. Международный Кельтский оркестр волынок и барабанов исполнил военные марши на Павелецком вокзале.

Звездные участники

Легендарная французская певица Мирей Матье на протяжении 11-летней истории "Спасской башни" является его талисманом. Раньше певица своим выступлением открывала фестиваль, но в этом году она спела на его закрытии.

Также на "Спасской башне" выступил оперный дуэт — народная артистка России Хибла Герзмава и заслуженный артист Бурятии и Монголии Ариунбаатар Ганбаатар. Под аккомпанемент Центрального военного оркестра Минобороны РФ они исполнили песню "Подмосковные вечера".

Омрачила фестиваль смерть Иосифа Кобзона. Он умер в четверг на 81-м году жизни после продолжительной болезни. В память о певце в этот и последующие дни выступления военных оркестров начинались с минуты молчания.

"Он был больше, чем певец. Он был честью и совестью своей эпохи. Нам навсегда останутся его песни, его уникальные, сразу узнаваемые всеми интонации, его добрые дела", — сказал диктор фестиваля.

На поводу у зрителей

Впервые в этом году на "Спасской башне" прошло зрительское голосование. Больше всего из российских коллективов зрителям понравилось выступление Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны, за них проголосовали 26%. Из зарубежных исполнителей зрители особенно выделили выступления оркестра на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов – за него свои голоса отдали 16%. В голосовании приняли участие более 200 тысяч человек.

Как рассказал главный комендант Кремля Сергей Хлебников, в прошлом году зрителей фестиваля опрашивали, что выяснить, какую музыку они хотели бы услышать на "Спасской башне". По его словам, многие назвали классических композиторов — Иоганна Штрауса, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича.

"Мы решили пойти на поводу у зрительских симпатий и в этом году предложили по форме нашего замысла "Московский офицерский бал", где будет много этой музыки, которую хотят услышать люди, где будет много танцевальных номеров", — отмечал Хлебников.

Некоторые коллективы в своих выступлениях нашли место юмору. Музыканты "Крещендо" метафорично показали зрителям важность для них велосипедов. Посреди выступления один из музыкантов упал с велосипеда — по задумке случайно, а на деле вполне реально, — и оркестр, вместо того чтобы помочь ему, "помог" велосипеду — положил его на носилки.

Центральный военный оркестр Минобороны России исполнил юмористическую песню на политическую "злобу дня".

"Мундиали мы проводим, побеждаем тут и там. Сто мостов еще построим — не мешайте только нам! Фестиваль наш "Спасская башня" в целом мире знаменит. Санкции не страшны ваши — музыкант всех победит!" — последние строки песни вызывали бурные аплодисменты зрителей.

Старший оркестр девочек Московского кадетского музыкального корпуса на военно-музыкальном фестивале Спасская башня
© Дирекция фестиваля "Спасская башня"
Кадетки исполнили попурри из песен Майкла Джексона на "Спасской башне"
Не оставила равнодушными зрителей фестиваля Международная команда ирландских танцев под руководством Марии Зотько. Коллектив состоит из 38 танцоров из России, Германии, Чехии и Словакии. Большинство составляют россиянки, юношей всего трое. В группе также четыре музыканта, которые играют на аккордеоне, синтезаторе, флейте и гитаре.

Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова на протяжении всего фестиваля "зажигало" публику. Оркестр представил ретроспективу танцевальной музыки, исполнив произведения Штрауса и Чайковского и попурри на тему современной эстрадной музыки.

Комментировать
Фестиваль "Спасская Башня"
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена