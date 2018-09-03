Москва, 3 сен — РИА Новости. Старший оркестр девочек Московского кадетского музыкального корпуса впервые выступил на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" во время его дневной программы, исполнив попурри из четырех композиций Майкла Джексона, сообщили в понедельник в пресс-службе фестиваля.

"Впервые в рамках фестиваля на брусчатку Красной площади вышли с сольным выступлением лауреаты первой степени второго смотра-конкурса детских духовых оркестров "Спасская башня детям" (прошел в мае этого года в "Зарядье") Старший оркестр девочек ГБОУ школа № 1770 Московского кадетского музыкального корпуса. Музыканты исполнили попурри из четырех композиций Майкла Джексона. Под композицию Thriller они даже станцевали в стиле короля поп-музыки", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в вечернем представлении во второй раз на фестивале перед зрителями предстали три конных группы — Конной ассоциации Кордовы (Испания), Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды.

"Арт-группа Конной ассоциации Кордовы (Испания) – дебютант фестиваля "Спасская башня". Кавалеристы выехали на пяти конях с флагами России, Испании и Кордовы. В центре группы на сером андалузском коне восседал наездник в красном камзоле испанского гранда", — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что перед началом обеих программ зрители по просьбе ведущего почтили минутой молчания память Народного артиста СССР, депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который в воскресенье был похоронен на Востряковском кладбище. Певец и политик умер в четверг после продолжительной болезни на 81-м году жизни.

Фестиваль "Спасская башня" проводится на Красной площади в Москве с 2006 года. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером мероприятия.