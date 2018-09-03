Зрители "Спасской башни" выбрали лучшие представления участников

Рота специального караула Президентского полка выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве. 2 сентября 2018

Рота специального караула Президентского полка выступает на закрытии XI Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве. 2 сентября 2018

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Зрители Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", завершившегося в Москве, выбрали лучшие представления российских и зарубежных участников в ходе голосования, результаты которого представлены на официальном сайте фестиваля.

Согласно им, приз зрительских симпатий из российских коллективов получает оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища и ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России, за них проголосовали 26% зрителей. Из зарубежных коллективов лидирует оркестр на велосипедах "Крещендо" из Нидерландов, за него свой голос отдали 16%.

Выступление Центрального военного оркестра Минобороны России понравилось 25% проголосовавших, Президентского оркестра и роты специального караула Президентского полка — 22%. Также из зарубежных исполнителей зрители выделили выступление творческого коллектива "Банда Монументаль" из Мексики — им отдали свои голоса 14% — и Имперского юношеского оркестра из города Брентвуд из Великобритании, за который проголосовали 12%.

Зрительское голосование за лучшие номера "Спасской башни" в этом году прошло впервые, в нем приняли участие более 200 тысяч зрителей.