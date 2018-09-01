В Детском городке "Спасской башни" прошел день профессий

День спорта в Детском городке на Красной площади в рамках Фестиваля Спасская башня детям

День спорта в Детском городке на Красной площади в рамках Фестиваля Спасская башня детям

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Мастер-классы и конкурсы для детей прошли в День профессий в Детском городке военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе фестиваля.

"Сегодня, 1 сентября, в Детском городке в рамках XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" прошел День профессий. Юные гости фестиваля получили возможность познакомиться с такими профессиями, как музыкант, военнослужащий, строитель, конструктор, историк", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Военном шатре военнослужащие Президентского полка рассказывали заглянувшим сюда ребятам об истории возникновения полка и форме солдат. Здесь можно увидеть образцы формы Кремлевского и Президентского полков, начиная с 1918 года. Военнослужащие Президентского полка в этот день были одеты в церемониальную и парадную форму.

Сообщается, что в Патриотическом шатре на площадке военно-патриотического центра "Вымпел" его представители рассказывали детям о достижениях России и ее победах. "Вымпел" провел также конкурс среди пяти кадетских классов школы ФСО №1231, победители которого были награждены путевками в молодежный военно-спортивный лагерь центра.

Добавляется, что в Музыкальном шатре дети могли посетить мастер-класс по игре на электронной ударной установке, синтезаторе и кахоне. В Строительном шатре ребят приобщали к техническому творчеству и конструированию, а в Историческом шатре сотрудники Исторического музея днем представили детям интерактивную театрализованную программу с элементами викторины "Собираемся на бал", а вечером провели мастер-класс по изготовлению веера.