Мирей Матье в десятый раз выступила на "Спасской башне"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Французская певица Мирей Матье в десятый раз выступила на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве и призналась в любви российской публике, сообщили журналистам в пресс-службе фестиваля.

"Украшением восьмого дня фестиваля стало выступление постоянной участницы фестиваля неповторимой и непревзойденной Мирей Матье. Французская звезда предстала перед зрителями фестиваля "Спасская башня" в десятый раз… В финале своего выступления Мирей Матье произнесла слова на русском языке: "Я вас люблю" и спела: "Дорогая моя столица, дорогая моя Москва", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Матье появилась на Красной площади в белой карете, запряженной четверкой белых лошадей с красными султанами на головах. В сопровождении Президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля ФСО РФ, Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и Центрального концертного образцового оркестра имени Н.А. Римского-Корсакова ВМФ РФ Матье исполнила три песни. Свое выступление она начала с песни "Под небом Парижа".

"Закончив петь, Матье по-русски поблагодарила зрителей за аплодисменты: "Большое спасибо" и произнесла опять же по-русски: "Добрый вечер, дамы и господа". А дальше зрителям были подарены "Запретная любовь" и "Прости мне этот детский каприз". Офицер роты специального караула Президентского полка преподнес французской звезде букет цветов. Зрители проводили певицу криками "Браво!", — добавили в пресс-службе.

Мирей Матье также споет 1 и 2 сентября на закрытии программы в дневном и вечернем представлениях.