МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Имперский юношеский оркестр из британского города Брентвуд исполнил на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в Москве мелодию русского композитора Льва Книппера "Полюшко-поле", завершив ей свое выступление на шестом дне фестиваля, сообщили в среду в его пресс-службе.

Имперский юношеский оркестр был создан кавалером ордена Британской империи Джоном Виндхэмом в 1990 году. Оркестр насчитывает более 70 музыкантов, самым юным из них всего 11 лет. Коллектив является одним из самых успешных юношеских марширующих оркестров в Великобритании и пользуется большой популярностью.

"Имперский юношеский оркестр выступает в красных мундирах британских гвардейцев. На брусчатку музыканты выходят компактным отрядом под британский марш. На время останавливаются и играют красивую минорную музыку, затем отряд перестраивается и продолжает движение широким фронтом. На передний план выходит группа барабанщиков и исполняет композицию в честь павших в битве при Пашендейле. Покидают площадь музыканты под пронзительную русскую мелодию "Полюшко-поле" композитора Льва Книппера", — говорится в сообщении.

Как сообщается, также на Красной площади в шестой день "Спасской башни" выступила Международная команда ирландских танцев под руководством Марии Зотько. В команду входят 38 танцоров из России, Германии, Чехии и Словакии. Большинство составляют россиянки, юношей всего трое. В группе также четыре музыканта, которые играют на аккордеоне, синтезаторе, флейте и гитаре. Танцоры в своем шоу демонстрируют сложную танцевальную технику.

"Отбивать чечетку на брусчатке — занятие не из легких. Поэтому постановщики главного представления "Спасской башни" придумали для танцоров оригинальный ход. Их разместили на деревянной платформе. Сидя на корточках, танцоры въезжают на ней прямо в центр Красной площади. Перемещают платформу два погрузчика", — сообщили в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе, в финале представления во все дни фестиваля "Спасская башня" выступает сводный оркестр участников Фестиваля под управлением начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ — главного военного дирижера, музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" полковника Тимофея Маякина. Музыканты исполняют попурри "Офицерский бал" из произведений известных русских и зарубежных композиторов — Чайковского, Шостаковича, Дунаевского, Свиридова, Френкеля, Никитина, Штрауса и других. Заключительным аккордом звучит фрагмент увертюры Чайковского "1812 год".

"Спасская башня" — Международный военно-музыкальный фестиваль. В этом году он пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером фестиваля.