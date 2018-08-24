Президентская библиотека впервые станет участником "Спасской башни"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Президентская библиотека поделилась с организаторами военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который открывается в пятницу вечером на Красной площади, уникальными документами об основании столицы и строительстве Кремля, а также проведет для гостей смотра викторину и покажет военно-патриотические фильмы собственного производства, сообщает пресс-служба библиотеки.

Международный фестиваль "Спасская башня" пройдет на Красной площади в Москве с 24 августа по 2 сентября. Информационным партнером фестиваля выступает МИА "Россия сегодня".

"Президентская библиотека передала организаторам фестиваля уникальные документы на тему основания Москвы, строительства Кремля, храма Христа Спасителя… Помимо этого, в программе запланирован показ военно-патриотических фильмов производства Президентской библиотеки", — говорится в сообщении пресс-службы.

Президентская библиотека в рамках фестиваля проведет викторину для детей и родителей на знание истории столицы и ее основных достопримечательностей, а также общую эрудицию. На Красной площади гости смотра увидят девятиметровый гобелен фабрики "Узор" из коллекции библиотеки, на котором изображена историческая панорама Москвы, ознакомятся с материалами мультимедийной выставки, включающими книги и очерки, архивные документы, карты, планы и чертежи города Москвы, гимны, марши и другие произведения, дающие представление о традициях военной песни.

"Особую ценность для устроителей фестиваля представляет электронная подборка с нотами и словами военных песен, гимнов, маршей периода от Отечественной войны 1812 года до Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: "Дань величию России, лирические песни на победы минувшей войны и на возвращение наших войск в Отечество" (1816), "Боевые и народные песни 1812-1815 годов" (1877)", — отметили в пресс-службе.