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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

В Воронцовском парке состоялся музыкальный бал

(обновлено: 10:45 16.07.2018)
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская Башня"Концерт Военного оркестра ВУНЦ СВ Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ в Воронцовском паркеКонцерт Военного оркестра ВУНЦ СВ Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ в Воронцовском парке
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская Башня"

МОСКВА, 16 июля — РИА Новости. В прошедшую субботу на главной сцене Воронцовского парка, около одной из самых старинных русских усадеб столицы, состоялся концерт Военного оркестра ВУНЦ СВ "Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ", говорится в пресс-релизе Дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

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© Фото : "Спасская башня"
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За четверть часа до выступления прославленного коллектива, история которого насчитывает более 80 лет, на площади около центральной сцены начали собираться любители оркестровой музыки.

Выступление коллектива входит в Программу "Военные оркестры в парках", организаторами которой третий год выступает Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы.

Первой композицией концерта стал вальс Бориса Мошкова "Летняя серенада". С началом мелодии перед сценой открылась танцевальная площадка. Пары "серебряного возраста", молодожены, семьи, пришедшие в этот вечер в парк с детьми, закружились в вальсе.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская Башня"Концерт Военного оркестра ВУНЦ СВ "Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ" в Воронцовском парке
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская Башня"
Концерт Военного оркестра ВУНЦ СВ "Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ" в Воронцовском парке

"Концерты военных оркестра — настоящий подарок всем жителям столицы. У нас двое маленьких детей и мы часто приходим на прогулку в парк. Сегодня наш вечер можно назвать танцевальным и это здорово!", — отметили зрители концерта Иван и Наталья Громовы.

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© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"
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Концертный вечер в парке "Усадьба "Воронцово" можно смело назвать празднично-бальным. Во время выступление оркестра зрители услышали несколько старинных маршей, мазурку, попурри из любимых довоенных произведений, а солистка военного коллектива Дарья Воробьева исполнила вальс "Царица бала".

Во время ее выступления по танцплощадке вальсировали пары и казалось, что все зрители перенеслись на несколько веков назад, во времена "золотого века" старинной русской усадьбы "Воронцово", история которой началась в ХIVвеке…

Не обошлось в этот вечер и без подарков от музыкантов. Специально для всех москвичей военный коллектив исполнил музыкальную фантазию "Это Москва", в которую вошли песни о самом лучшем городе Земли.

Для любителей иностранной музыки прозвучал хит мексиканской пианистки и композитора Консуэло Веласкес Торрес "БесамеМучо".
Одной из последних композиций концерта стала песня "Спасибо, музыка" из знаменитого кинофильма "Мы из джаза", а завершился вечер несмолкаемыми аплодисментами под всеми любимый марш "Прощание славянки".

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская Башня"Концерт Военного оркестра ВУНЦ СВ "Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ" в Воронцовском парке
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская Башня"
Концерт Военного оркестра ВУНЦ СВ "Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ" в Воронцовском парке

"Сегодняшний вечер невероятно теплый и солнечный от ваших улыбок и аплодисментов. Спасибо вам за радушный прием нашего коллектива. Мы не даем вам слово, что мы не встретимся снова", — сказал зрителям дирижер оркестра подполковник Сергей Колесников.

В следующую субботу, 21 июля, москвичей и гостей столицы ждут сразу два концерта. Участником первого станет Показательный оркестр МЧС России. Он выступит в 14.00 в Саду имени Н.Э. Баумана. В 17.00 музыкальная программа пройдет в Измайловском парке. Москвичей и гостей столицы будет приветствовать Сводный военный оркестр войск национальной гвардии.

Программа "Военные оркестры в парках — это уникальная возможность для многих москвичей и гостей столицы познакомиться с творчеством военных музыкантов, многие из которых являются участниками Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который в этом году пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".

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