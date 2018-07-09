В Бабушкинском парке выступил Показательный оркестр МЧС

Показательный оркестр МЧС России во время выступления в парке Культуры и отдыха Бабушкинский

Показательный оркестр МЧС России во время выступления в парке Культуры и отдыха Бабушкинский

МОСКВА, 9 июля — РИА Новости. В преддверии Дня семьи, любви и верности, 7 июля, в парке Культуры и отдыха "Бабушкинский" прошел праздничный концерт, участником которого стал Показательный оркестр МЧС России, говорится в сообщении Дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Концерт был посвящен теме любви и семейным взаимоотношениям. С помощью песни "240 раз" на сцене развернулась зажигательная и страстная семейная драма, которая перешла в любовную историю композиции "Пусть все будет так, как ты захочешь". Ее исполнил Александр Жуков. Настроение подхватила глубокая и откровенная песня Виктора Цоя "Кукушка", исполненная солисткой оркестра Надеждой Королевой.

В этот вечер было немало сюрпризов: неожиданностью для многих стала рок-композиция знаменитой американской группы "Нирвана" в интерпретации скрипичной группы оркестра, а участница шоу "Голос" Аурика Мгои исполнила песни "Мы сжигаем себя" и "Нас миллионы".

Вы видели когда-нибудь танцующий оркестр? Оркестр МЧС доказал, что для него нет ничего невозможного и для всех малышей и взрослых коллектив "зажег" на сцене под песню из мультфильма " Кот Леопольд", которую спел "самый добрый" солист коллектива Александр Жуков.

Что будет, если на сцену во время концерта забудет выйти солист оркестра? В роли "хулигана" выступил Александр Васильев, который "опоздав на начало выступления" покорил сердца зрителей великолепной игрой на ксилофоне.

Конечно, в этот день не была забыта тема Чемпионата мира по футболу. С особой теплотой и бурей аплодисментов, переходящих в овации, зрители встретили песню в исполнении Александра Жукова "Вперед Россия!", которая должна была завершить выступление коллектива.

Но восторженный зритель не отпускал музыкантов и Показательный Оркестр МЧС, под дружное подпевание многочисленных зрителей, исполнил на бис знакомую многим песню Владимира Цоя — "Видели ночь, гуляли всю ночь до утра".

"О графиках выступлений мы узнали из буклета, который нам подарили волонтеры из дирекции фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе. Теперь каждую субботу мы едем в новый парк и слушаем новый оркестровый коллектив и радуемся великолепной музыке. Хочется сказать от души огромное спасибо всем организаторам концертов — вы дарите нам радость и энергию на долгие годы", — рассказала москвичка Надежда Ивлева.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Показательный оркестр МЧС России во время выступления в парке Культуры и отдыха "Бабушкинский" © Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня" Показательный оркестр МЧС России во время выступления в парке Культуры и отдыха "Бабушкинский"

Напомним, что Показательный оркестр МЧС России активно выступает не только на ведущих столичных площадках, среди которых Большой зал Московской консерватории и Государственный Кремлевский дворец, но и в парках и скверах города, а также является участником ежегодного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Наш коллектив не первый год выступает в скверах и парках столицы — это всегда диалог со зрителем, беседы на откровенные темы. Мы уверены, что сегодняшний концерт запомнится всем нам особой атмосферой, великолепным фейерверком эмоций и чувств. Хочется всем вам пожелать любви и отличного настроения. До встречи на фестивале "Спасская башня", — сказал в завершении концерта руководитель оркестра подполковник внутренней службы Антон Кожеватов.

Отметим, что в этом году все концерты программы "Военные оркестры в парках" проходят при помощи волонтёров московского Культурного центра "Парк Новослободский".

Следующий концерт состоится 14 июля в 17.00 в Воронцовском парке.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".