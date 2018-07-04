В Зеленом театре Бабушкинского парка выступит оркестр МЧС России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В первую субботу июля музыкальный марафон проекта "Военные оркестры в парках" примет парк Культуры и Отдыха "Бабушкинский", перед жителями и гостями столицы выступит один из ярких музыкальных коллективов — Показательный оркестр МЧС России, говорится в сообщении дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Известный коллектив исполнит любимые вальсы и произведения прошлых лет, не будут забыты и современные хиты. Показательный оркестр МЧС России активно выступает не только на ведущих столичных площадках, среди которых Большой зал Московской консерватории и Государственный Кремлевский дворец, но и в парках и скверах города, а также является участником ежегодного Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Концерт оркестровой музыки начнется в 17.00 на сцене Зеленого театра. Вход свободный (0+).

Отметим, что концерты Программы "Военные оркестры в парках" дарят жителям и гостям столицы возможность насладиться музыкальными произведениями в исполнении лучших военных коллективов, а также познакомиться с некоторыми участниками Фестиваля "Спасская башня", который пройдёт на Красной площади с 24 августа по 2 сентября.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".