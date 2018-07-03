Испания привезет на "Спасскую башню" фламенко и андалузских лошадей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Конная Ассоциация из Испании представит свою программу с андалузскими лошадьми на фестивале "Спасская башня" в Москве, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе фестиваля.

"С 24 августа по 2 сентября на конном манеже XI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на суд жителей и гостей столицы свою уникальную программу представит Конная Ассоциация из Испании. В этом году зрителей "Спасской башни" невероятным сочетанием испанского танца фламенко и одной из самых красивых пород лошадей в мире – андалузской – будут покорять самобытные и неподражаемые всадники из старинного города Кордовы, расположенного в автономном регионе Андалусия (Королевство Испания)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Кордова уже несколько столетий является центром андалузского коневодства. "Самым зрелищным представлением коллектива является одно из лучших мировых шоу "Пыл и дух Андалузской лошади". Величественная и могучая, но при этом изящная и ловкая, андалузская лошадь показывает все чудеса выездки под испанскую музыку", — рассказали в пресс-службе.

Впервые представители испанской школы верховой езды выступили на фестивале "Спасская башня" в 2015 году, тогда страну представляли всадники Королевской андалузской школы искусств верховой езды из города Херес-де-ла-Фронтера.

В 2018 году XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения – Красная площадь. Также сообщается, что программу выступлений на манеже по традиции формирует Кремлевская школа верховой езды (КШВЕ).