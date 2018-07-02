Гостям ЧМ показали церемонию развода караулов Президентского полка

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В последнюю субботу июня для гостей столицы и болельщиков FIFA 2018 на Красной площади прошёл один из самых красивейших Церемониалов — развод конных и пеших караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ, отмечается в сообщении дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Около 16 часов на специально огороженную территорию у стен Кремля первым парадным шагом вышел Президентский оркестр — главный музыкальный коллектив при проведении официальных мероприятий государственного значения, а также постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Необычными деталями, которые привлекли взгляды нескольких сотен собравшихся зрителей, стали футбольный мяч и свисток в руках дирижера. Это и не удивительно — в дни проведения ЧМ2018 вся Россия погрузилась в футбольную тему.

Перед Церемониалом на импровизированной сцене состоялся небольшой концерт, который открыл свист арбитра-дирижера Президентского оркестра. Начался музыкальный вечер с "Марша победителей", а продолжением стала мелодия, которую подхватили все болельщики, дружно спев победный призыв "Оле, Оле, Россия Вперед!".

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" Выступление Президентского оркестра на Красной площади © Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" Выступление Президентского оркестра на Красной площади

"Нас не остановили предупреждения синоптиков о надвигающемся дожде, мы всей семьей приехали в этот вечер на Красную площадь, чтобы посмотреть Церемонию и увидеть восторженных болельщиков, которые приехали в Россию на грандиозное событие — Чемпионат мира по футболу. Конечно, это настоящий праздник, который мы все будем помнить долгие годы", — поделилась впечатлениями москвичка Ирина Васильева.

Ровно в 16.00 на Красной площади показались участники предстоящего мероприятия — Кавалерийский почетный эскорт и Рота специального караула Президентского полка СКМК ФСО РФ.

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка СКМК ФСО РФ на Красной площади © Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка СКМК ФСО РФ на Красной площади

Даже начавшийся дождь не испугал гостей столицы, которые с восторгом наблюдали за Церемониалом. Во время мероприятия военнослужащие показали самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием и "конную карусель". Все это происходило под музыкальное сопровождение духового оркестра и бурные аплодисменты собравшихся.

Отметим, что в этот день церемониал прошел дважды — в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля и в 16:00 на Красной площади.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".