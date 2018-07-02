РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

Гостям ЧМ показали церемонию развода караулов Президентского полка

(обновлено: 15:23 02.07.2018)
060
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка СКМК ФСО РФ на Красной площадиЦеремония развода конных и пеших караулов Президентского полка СКМК ФСО РФ на Красной площади
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В последнюю субботу июня для гостей столицы и болельщиков FIFA 2018 на Красной площади прошёл один из самых красивейших Церемониалов — развод конных и пеших караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ, отмечается в сообщении дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

На фестивале Спасская башня выступит международная команда танцоров из Ирландии
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"
На фестивале "Спасская башня" выступит команда танцоров из Ирландии
Около 16 часов на специально огороженную территорию у стен Кремля первым парадным шагом вышел Президентский оркестр — главный музыкальный коллектив при проведении официальных мероприятий государственного значения, а также постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Необычными деталями, которые привлекли взгляды нескольких сотен собравшихся зрителей, стали футбольный мяч и свисток в руках дирижера. Это и не удивительно — в дни проведения ЧМ2018 вся Россия погрузилась в футбольную тему.

Перед Церемониалом на импровизированной сцене состоялся небольшой концерт, который открыл свист арбитра-дирижера Президентского оркестра. Начался музыкальный вечер с "Марша победителей", а продолжением стала мелодия, которую подхватили все болельщики, дружно спев победный призыв "Оле, Оле, Россия Вперед!".

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"Выступление Президентского оркестра на Красной площади
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"
Выступление Президентского оркестра на Красной площади

"Нас не остановили предупреждения синоптиков о надвигающемся дожде, мы всей семьей приехали в этот вечер на Красную площадь, чтобы посмотреть Церемонию и увидеть восторженных болельщиков, которые приехали в Россию на грандиозное событие — Чемпионат мира по футболу. Конечно, это настоящий праздник, который мы все будем помнить долгие годы", — поделилась впечатлениями москвичка Ирина Васильева.

Ровно в 16.00 на Красной площади показались участники предстоящего мероприятия — Кавалерийский почетный эскорт и Рота специального караула Президентского полка СКМК ФСО РФ.

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка СКМК ФСО РФ на Красной площади
© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня"
Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка СКМК ФСО РФ на Красной площади

Даже начавшийся дождь не испугал гостей столицы, которые с восторгом наблюдали за Церемониалом. Во время мероприятия военнослужащие показали самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием и "конную карусель". Все это происходило под музыкальное сопровождение духового оркестра и бурные аплодисменты собравшихся.

Отметим, что в этот день церемониал прошел дважды — в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля и в 16:00 на Красной площади.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".
Комментировать
Фестиваль "Спасская Башня"
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1(3)
Испания
1(4)
Россия
Матч окончен
1(3)
Хорватия
1(2)
Дания
02 июля 17:00
-
Бразилия
-
Мексика
02 июля 21:00
-
Бельгия
-
Япония
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена