Болельщикам ЧМ покажут "визитную карточку" Кремля

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Служба коменданта Московского Кремля ФСО России подготовила для посетителей чемпионата мира по футболу церемонию развода караулов Президентского полка.

В мероприятии примет участие Президентский оркестр, постоянный участник Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Церемония включает в себя демонстрацию строевых приемов с оружием Роты специального караула и "конную карусель" в исполнении Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

До 2011 года эта церемония регулярно проводилась на Красной площади, однако затем ее перенесли на Соборную. С тех пор на Красной площади ее совершают только по особенным поводам.

Развод караулов состоится в субботу дважды: сперва в 12:00 на Соборной площади Кремля, а затем в 16:00 на Красной площади.