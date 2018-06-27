В саду имени Баумана прозвучит "заряженная энергетикой" музыка

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В саду культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана в субботу, 30 июня, выступит Военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища.

Выступление начнется в 17.00 на главной сцене парка и продлится около часа. В субботний вечер москвичи и гости столицы услышат любимые многими русские вальсы, музыку из кинофильмов, а также народные и эстрадные мелодии.

Программа "Военные оркестры в парках", которая в этом году проходит каждую субботу с мая по август, уже имеет своих поклонников.

"Звуки оркестра в парках и скверах столицы — это всегда праздник и заряд положительных эмоций. Специально приезжаю каждую субботу в парки, чтобы послушать великолепную музыку", — отметил блогер Алексей Федотов.

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" Выступление Военного оркестра Московского высшего общевойскового командного училища © Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" Выступление Военного оркестра Московского высшего общевойскового командного училища

Главной идеей проведения цикла концертов "Военные оркестры в парках" является возрождение одной из самых красивых и романтичных традиций столицы. Программа подготовлена дирекцией Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" совместно с Военно-оркестровой службой Вооруженных Сил РФ при поддержке Минобороны России и Правительства Москвы.

Гостей Сада Баумана будет ждать не только оркестровая площадка, но и танцевальная. При желании зрители могут покружиться в парке под звуки старинного вальса. Вход на импровизированные танцплощадки с концертами военных артистов бесплатный.

Уже более шести десятилетий легендарный Военный оркестр Московского высшего общевойскового командного училища с честью несет славные музыкальные традиции России.

Концерт состоится в субботу, 30 июля в 17.00, вход бесплатный.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".