Музыканты из Мексики приедут на "Спасскую башню" в обновленном составе

Участники оркестра Банда Монументаль и ансамбль Теночтитлан на церемонии торжественного закрытия фестиваля Спасская башня - 2014 на Красной площади в Москве

Участники оркестра Банда Монументаль и ансамбль Теночтитлан на церемонии торжественного закрытия фестиваля Спасская башня - 2014 на Красной площади в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Оркестр из трех музыкальных коллективов "Банда Монументаль" впервые представит Мексику на фестивале "Спасская башня" в Москве, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе фестиваля.

"В этом году на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская Башня" Мексика будет представлена тремя талантливыми коллективами, объединенными в один оркестр — "Банда Монументаль"… Марширующий оркестр "Дельфины", танцевальный ансамбль "Теночтитлан" и юношеский ансамбль мариачи "Золото Мексики" продемонстрируют в столице весь колорит и настоящий дух Мексики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ансамбли "создадут на Красной площади неповторимую экзотическую атмосферу своей страны", облаченные в одежды доколумбовой эпохи и традиционные костюмы мариачи.

Марширующий оркестр "Дельфины" из города Халапа, штат Веракрус — самый известный и крупный музыкальный коллектив Мексики. В его репертуар входят как национальные, так и зарубежные композиции. Танцевальный ансамбль "Теночтитлан" совершил более 150 международных поездок в страны Европы, Азии, Африки и Америки, получил награды и призы более 200 международных фольклорных фестивалей и конкурсов. Юношеский ансамбль мариачи "Золото Мексики" сохраняет народные традиции одного из самых распространённых жанров мексиканской народной музыки.

"Мексиканцы три раза становились участниками Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В 2011 году Мексиканские Соединённые Штаты представляли танцевальный ансамбль "Теночтитлан" и оркестр "Ягуарес де ла Тамайо", в 2014 — оркестр "Банда Монументаль" и ансамбль "Теночтитлан", в 2015 – "Образцовый оркестр Вооруженных сил Мексики", — напомнили в пресс-службе

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" в одиннадцатый раз пройдет с 24 августа по 2 сентября на Красной площади в Москве.