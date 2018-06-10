От "Смуглянки" до Фрэнка Синатры. "Сокольники" приняли музыкальную эстафету

МОСКВА, 10 июня — РИА Новости. Сотни жителей и гостей Москвы, несмотря на прохладную погоду, пришли в парк "Сокольники" 9 июня, чтобы послушать музыку оркестра Военного университета Минобороны РФ.

Выступление военных оркестров в скверах и парках столицы стало традиционным подарком в весенне-летнее время не только для москвичей, но и туристов. Концерты проходят в рамках ежегодной Программы "Военные оркестры в парках", идейным вдохновителем и организатором которой выступает Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны РФ и Правительства Москвы.

© Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Руководитель оркестра Филипп Самонин во время концерта оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Сокольники. 9 июня 2018 © Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Руководитель оркестра Филипп Самонин во время концерта оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Сокольники. 9 июня 2018

Выступление военного оркестра в парке "Сокольники" началось с марша "Радость Победы". С первого взмаха дирижерской палочки было понятно, что в этот вечер скучать не будет никто. Музыканты приготовили много приятных сюрпризов, как для взрослых, так и для детей.

"Сегодня пасмурный день, но в нашем репертуаре есть песня, которая даже в самую дождливую погоду заставит улыбаться как детей, так и взрослых", — сказал публике перед исполнением песни Владимира Шаинского "Улыбка" руководитель оркестра, военный дирижёр майор Филипп Самонин.

© Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Концерт оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Сокольники. 9 июня 2018 © Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Концерт оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Сокольники. 9 июня 2018

Во время выступления были исполнены старинные вальсы, песни военных лет и несомненный фаворит всех концертных программ — песня "Смуглянка", которую зрители всегда принимают с особой теплотой. Но этим репертуар не ограничивался, в него вошел целый пласт музыки разных эпох: от "Гусарского марша" и джаза до Фрэнка Синатры и современных хитов, от культовых 70-х до зажигательных 90-х. Зрители с оркестром совершили "Музыкальную прогулку по миру" — именно так называлось попурри из мелодий разных композиторов, в которое вошли произведения легендарных военных капельмейстеров Александра и Бориса Александрова и Валерия Халилова.

© Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Руководитель оркестра, военный дирижёр майор Филипп Самонин во время концерта оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Сокольники. 9 июня 2018 © Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Руководитель оркестра, военный дирижёр майор Филипп Самонин во время концерта оркестра Военного университета Минобороны РФ в парке Сокольники. 9 июня 2018

Устоять во время концерта было невозможно — старинный вальс "Березка" открыл танцевальную площадку. Под духовую музыку в парке кружились танцоры разных возрастов. Многие из них являются участниками программы "Московское долголетие", которую реализуют Культурные центры Департамента культуры города Москвы. Записаться и принять участие в программе может любой желающий.

Всех гостей музыкального марафона в окончании праздника ждал ещё один сюрприз — дирижёр пригласил за пульт из числа зрителей маленького мальчика Анатолия и вместе с ним завершил концерт маршем "Прощание славянки".

© Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Приглашенный за дерижерский пульт из числа зрителей мальчик Анатолий во время концерта оркестра в парке Сокольники. 10 июня 2018 © Фото : предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня" Приглашенный за дерижерский пульт из числа зрителей мальчик Анатолий во время концерта оркестра в парке Сокольники. 10 июня 2018

"Каждое выступление оркестра — это праздник не только музыки, но и сближения оркестрантов со своей публикой. Ежегодно оркестр Военного университета Минобороны России принимает участие в фестивале "Спасская башня" и концертных программах "Военные оркестры в парках", которые позволяют нам ещё раз встретиться с нашим зрителем и пригласить его в мир музыки", — отметил дирижёр оркестра Филипп Самонин.

Двадцать пять музыкантов из Военного университета Минобороны РФ превратили прохладный столичный вечер в яркий солнечный марафон мелодий.

Концертная Программа "Военные оркестры в парках" продолжает шагать по московским скверам и паркам.

В следующую субботу, 16 июня, поклонников хорошей музыки в Саду "Эрмитаж" будет ждать Центральный военный оркестр Минобороны России. Концерт состоится на Летней эстраде в 17.00. Вход свободный!