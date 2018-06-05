Швейцария вновь примет участие в фестивале "Спасская башня" в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Корпус "Старых гренадеров" из Швейцарии вновь примет участие в XI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

"Дорогие друзья Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", "Старые гренадеры Женевы" вновь посетят Москву в этом году. Мы будем рады представить вашему вниманию новое музыкальное выступление, которое продемонстрирует часть нашей истории. Приходите на фестиваль и присоединяйтесь к нам", — заявил участник коллектива "Старые гренадеры", представитель министерства обороны Швейцарии, заместитель командующего военным округом кантона Женева Поль Брон, слова которого приводит пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, главной особенностью швейцарского шоу является стрельба из мушкетов образца 1822 года. "Несмотря на почтенный возраст, оружие стреляет исправно", — говорится в релизе. В свое предыдущее выступление на "Спасской башне" в 2014 году "Гренадеры" дали залп сразу из 80 старинных мушкетов.

© Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" Участники коллектива "Старые гренадеры Женевы" © Фото : дирекция фестиваля "Спасская Башня" Участники коллектива "Старые гренадеры Женевы"

"Гренадеры" — одно из старейших военно-исторических объединений Европы, знаменитый девиз которых: "Отечество-Семья-Дружба". Общество существует уже 269 лет. Гренадерский корпус, элита женевских войск, был создан в 1686 году. В октябре 1749 года 14 гренадеров помимо своих профессиональных обязанностей и службы в корпусе решили создать клуб, чтобы сохранять и развивать свои традиции. Он и стал прообразом будущего общества "Старых гренадеров".

XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — Красная площадь российской столицы. "Спасская башня" по традиции станет главным музыкальным праздником 2018 года в России, грандиозным по своему масштабу и неповторимым по эмоциональному воздействию.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня"