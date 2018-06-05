Швейцария вновь примет участие в фестивале "Спасская башня" в Москве

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Корпус "Старых гренадеров" из Швейцарии вновь примет участие в XI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Как отмечается в сообщении, главной особенностью швейцарского шоу является стрельба из мушкетов образца 1822 года. "Несмотря на почтенный возраст, оружие стреляет исправно", — говорится в релизе. В свое предыдущее выступление на "Спасской башне" в 2014 году "Гренадеры" дали залп сразу из 80 старинных мушкетов.
"Гренадеры" — одно из старейших военно-исторических объединений Европы, знаменитый девиз которых: "Отечество-Семья-Дружба". Общество существует уже 269 лет. Гренадерский корпус, элита женевских войск, был создан в 1686 году. В октябре 1749 года 14 гренадеров помимо своих профессиональных обязанностей и службы в корпусе решили создать клуб, чтобы сохранять и развивать свои традиции. Он и стал прообразом будущего общества "Старых гренадеров".
XI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 24 августа по 2 сентября. Место проведения неизменно — Красная площадь российской столицы. "Спасская башня" по традиции станет главным музыкальным праздником 2018 года в России, грандиозным по своему масштабу и неповторимым по эмоциональному воздействию.
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