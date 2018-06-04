Президентский оркестр выступил в Александровском саду

Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации во время выступления в Александровском саду

Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации во время выступления в Александровском саду

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Александровском саду в субботу Президентский оркестр принял музыкальный марафон программы "Военные оркестры в парках".

Организатором концертной программы является дирекция Фестиваля "Спасская башня", при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.

"Это замечательная идея — возродить выступление духовых оркестров в парках, она принадлежит Дирекции Фестиваля "Спасская башня". Духовая музыка в парках всегда звучит гармонично и очень хорошо воспринимается гуляющими людьми. Мы с удовольствием и дальше будем поддерживать эту программу, и радовать своими выступлениями москвичей и гостей столицы", — рассказала начальник оркестра полковник Вера Алексеевна Крылова.

Отметим, что 2018 год для Президентского оркестра достаточно знаковый: коллектив отметит 80 лет со дня образования оркестра и 25 лет, как ему присвоен статус Президентского оркестра.

Концерт состоялся у Итальянского грота, расположенного в самом центре Александровского сада.

"Для многих москвичей и гостей города уже стало традицией летом приходить в парки, чтобы послушать духовой оркестр. В этом году мы специально узнали расписание концертов. Это настоящий подарок не только для пенсионеров, но и для молодежи. На прошлой неделе мы приезжали в Парк Победы, а сегодня приехали в Александровский сад, чтобы еще раз послушать любимую музыку",- сказала пенсионерка, жительница столицы Вера Захарова.

Каждую новую композицию зрители встречали бурными аплодисментами. От классики до любимых мелодий прошлых лет, которые завораживали слушателей так, что многим было сложно устоять на месте — под великолепную музыку они парили в танце перед импровизированной сценой.

© Фото : пресс-служба Дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Президентский оркестр во время выступления в Александровском саду © Фото : пресс-служба Дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" Президентский оркестр во время выступления в Александровском саду

Почетными гостями концерта стали участники программы "Активное долголетие", которую реализуют Культурные центры Департамента культуры города Москвы.

"Огромное спасибо всем за концерт. Каждая мелодия несет в себе историю, воспоминание, любовь и счастье",- именно такие комментарии можно было сегодня увидеть в социальных сетях под хэштегом Александровский сад.

"Вальс-воспоминание", "Полька галоп" из музыки к кинофильму "О бедном гусаре замолвите слово", "Рио-Рита", "В городском саду играет" и многие другие мелодии, сыгранные в сердце столицы, одним из самых знаменитых оркестров страны, принимались публикой с особой теплотой и овациями.

В перерывах между исполнением музыкальных произведений, дирижер оркестра заслуженный артист Российской Федерации, полковник Евгений Юрьевич Никитин рассказывал гостям об истории оркестра, коллективе, дружеских отношениях с коллегами из других стран, а также о форме одежды музыкантов, в том числе о той, в которой они 7 мая обеспечивали музыкальное сопровождение инаугурации Президента России.

Под дружные аплодисменты, крики "браво" и слова благодарности всем участникам закончился третий концерт программы "Военные оркестры в парках".

Следующее выступление Программы состоится через неделю, в субботу 9 июня. В парке "Сокольники" сыграет Военный оркестр Военного университета Министерства обороны России.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".