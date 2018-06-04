Президентский оркестр выступил в Александровском саду

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Александровском саду в субботу Президентский оркестр принял музыкальный марафон программы "Военные оркестры в парках".
Организатором концертной программы является дирекция Фестиваля "Спасская башня", при поддержке Минобороны и Правительства Москвы.
"Это замечательная идея — возродить выступление духовых оркестров в парках, она принадлежит Дирекции Фестиваля "Спасская башня". Духовая музыка в парках всегда звучит гармонично и очень хорошо воспринимается гуляющими людьми. Мы с удовольствием и дальше будем поддерживать эту программу, и радовать своими выступлениями москвичей и гостей столицы", — рассказала начальник оркестра полковник Вера Алексеевна Крылова.
Отметим, что 2018 год для Президентского оркестра достаточно знаковый: коллектив отметит 80 лет со дня образования оркестра и 25 лет, как ему присвоен статус Президентского оркестра.
Концерт состоялся у Итальянского грота, расположенного в самом центре Александровского сада.
Каждую новую композицию зрители встречали бурными аплодисментами. От классики до любимых мелодий прошлых лет, которые завораживали слушателей так, что многим было сложно устоять на месте — под великолепную музыку они парили в танце перед импровизированной сценой.
Почетными гостями концерта стали участники программы "Активное долголетие", которую реализуют Культурные центры Департамента культуры города Москвы.
"Огромное спасибо всем за концерт. Каждая мелодия несет в себе историю, воспоминание, любовь и счастье",- именно такие комментарии можно было сегодня увидеть в социальных сетях под хэштегом Александровский сад.
В перерывах между исполнением музыкальных произведений, дирижер оркестра заслуженный артист Российской Федерации, полковник Евгений Юрьевич Никитин рассказывал гостям об истории оркестра, коллективе, дружеских отношениях с коллегами из других стран, а также о форме одежды музыкантов, в том числе о той, в которой они 7 мая обеспечивали музыкальное сопровождение инаугурации Президента России.
Под дружные аплодисменты, крики "браво" и слова благодарности всем участникам закончился третий концерт программы "Военные оркестры в парках".
Следующее выступление Программы состоится через неделю, в субботу 9 июня. В парке "Сокольники" сыграет Военный оркестр Военного университета Министерства обороны России.