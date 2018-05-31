МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Оркестр Королевской гвардии Омана впервые примет участие в международном военно-музыкальном фестиваля фестивале "Спасская башня-2018", сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

"С 24 августа по 2 сентября в Москве на Красной площади пройдет ХI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Впервые его участником станет Военный оркестр Королевской гвардии и особая художественная труппа Султанат Омана", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что музыканты, которые выступят в Москве, были выбраны из представителей четырех оркестровых батальонов Военно-оркестровой службы Омана, которая включает в себя разнообразные самобытные военно-музыкальные коллективы. В их числе — женский оркестровый батальон, а также два больших музыкальных коллектива — военный хор и оркестр барабанов и ударных инструментов. Помимо этого, в состав службы входят военная музыкальная школа, два оркестра, оперный хор, а также множество специальных подразделений, ответственных за написание, запись и аранжировку музыкальных произведений.

Военный оркестр Королевской гвардии Омана принимал участие в различных мероприятиях по всему миру, в том числе в военно-музыкальных фестивалях в шотландском Эдинбурге, австралийском Сиднее и Мельбурне, а также в Германии.

Вместе с музыкантами в Москву приедет начальник Военно-оркестровой службы Омана бригадный генерал Рамис Джамаан аль-Увейра, который курирует деятельность нескольких коллективов: Королевского симфонического оркестра, Королевской филармонии Маската, оперного хора, четырех военных оркестров, хора, джазового оркестра и оркестра ударных инструментов. Он отвечает за музыкальное содержание всех государственных мероприятий, а также за заграничные выступления коллективов.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня".