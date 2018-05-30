В московских парках в День защиты детей выступят военные духовые оркестры

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Программа "Военные оркестры в парках", которую реализует Дирекция Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны и Правительства Москвы, стартовала 19 мая в столице.

Первые концерты Программы прошли 19 мая — в Александровском саду, на Боровицкой и Манежной площади и 26 мая — в Парке Победы на Поклонной горе. Москвичи и гости столицы горячо приветствовали музыкантов и не покидали площадки до последнего аккорда, прося сыграть на "бис". Неизменно под выступления военно-оркестровых коллективов зрители начинают кружится в танце, напевая знакомые и дорогие сердцу мелодии.

В связи с большой популярностью цикла выступлений оркестров в парках и скверах Москвы Дирекция Фестиваля "Спасская башня", в рамках мероприятий, посвященных празднованию "Дня защиты детей", решила сделать подарок всем поклонником духовой музыки — 2 июня в Москве состоятся сразу два концерта Программы.

В Александровском саду у Итальянского грота в 15:00 выступит Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Оркестр является постоянным участником и визитной карточкой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", главным музыкальным коллективом принимающем участие в официальных церемониях и приемах с участием высокопоставленных гостей — глав государств, правительств и дипломатических делегаций. Президентский оркестр помимо духового включает в себя симфонический и эстрадно-симфонический составы, что позволяет расширить репертуар от классики и фольклора до рок-композиций.

Начальник оркестра полковник Вера Крылова.

Дирижер оркестра заслуженный артист Российской Федерации, полковник Евгений Никитин.

В Парке Музеон в 17.00 на Крымской набережной у "сухого" фонтана с концертной программой выступит Военный оркестр Военного университета Министерства обороны РФ.

В настоящее время этот коллектив с достоинством и честью сохраняет и приумножает славные традиции 80-летней служебно-творческой деятельности оркестра. Коллектив ежегодно участвует в военных парадах на Красной площади, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне и легендарному параду, посвященному 7 ноября 1941 года.

Музыканты постоянно совершенствуют свой исполнительский уровень, обновляют репертуар, ведут обширную творческую деятельность, выступают на центральных площадках города Москвы, таких как Большой зал Московской консерватории, Центральный академический театр Российской армии, культурный центр ВС РФ.

Начальник Военного университета генерал-майор Игорь Мишуткин.

Военный дирижер майор Филипп Самонин.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня —2018".