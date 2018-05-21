В Александровском саду сыграл сводный духовой оркестр

Музыканты Сводного духового оркестра на открытии Программы Военные оркестры в парках в Александровском саду

Музыканты Сводного духового оркестра на открытии Программы Военные оркестры в парках в Александровском саду

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Открытие программы "Военные оркестры в парках", которую при поддержке Министерства обороны России и Правительства Москвы второй год реализует Дирекция Фестиваля "Спасская башня", состоялось 19 мая в Москве.

В мероприятии приняли участие сразу три оркестра Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России: Военный образцовый оркестр Почетного караула, Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенский полка, Оркестр Суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Первые концерты второго сезона "Военные оркестры в парках" — 2018 состоялись сразу на трех площадках Москвы. Жители и гости столицы подпевали и танцевали под известные мелодии прежних лет и популярные музыкальные произведения современности в Александровском саду, на Боровицкой и Манежной площади.

Торжественное открытие Программы состоялось у Итальянского грота в Александровском саду. В нём приняли участие:

• полковник Маякин Тимофей Константинович — начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации — главный военный дирижер, член Художественного совета Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня";

• Филиппов Владимир Эдуардович — заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы;

• Доронкин Владимир Олегович — заместитель руководителя Дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Сегодняшний день знаменателем тем, что начиная с этой субботы, в течении трёх месяцев, лучшие военные оркестры вновь выйдут в парки города Москвы и будут радовать жителей и гостей столицы. За эту возможность хочу поблагодарить Правительство города Москвы, которое открыло двери скверов и парков и дирекцию Фестиваля "Спасская башня", которая второй год подряд реализует и претворяет в жизнь этот замечательный проект", — подчеркнул Тимофей Маякин.

Продолжилось мероприятие выступлением Сводного духового оркестра в состав которого вошли все три военно-оркестровых коллектива.

Концертную программу дополнили тридцать танцевальных пар — участники проекта "Московское долголетие", которую реализуют Культурные центры Департамента культуры города Москвы.

В завершении музыкального праздника перед многочисленными слушателями с отдельной программой выступили постоянные участники, хедлайнеры Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" — Оркестр Суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

"Начиная с этого дня на лучших площадках Москвы будут выступать лучшие военно-оркестровые коллективы Московского гарнизона. Своего рода кульминацией станет Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади, который в этом году откроется 24 августа и продлиться до 2 сентября. Вся эта программа стала возможна при поддержке Министерства Обороны Российской Федерации в лице Военно-оркестровой службы, при поддержке лично Мэра города и Правительства Москвы. Приглашаем москвичей и гостей столицы на эти концерты, гарантируем отличное настроение. Наши военные оркестры с этим справятся вне зависимости от погоды", — отметил Владимир Доронкин.

© Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Музыканты на открытии Программы "Военные оркестры в парках" в Александровском саду © Фото : пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Музыканты на открытии Программы "Военные оркестры в парках" в Александровском саду

В течение лета музыка духовых оркестров будет звучать в Александровском саду и 12 парках и скверах столицы: Парке Горького, парке Победы на Поклонной горе, Сокольниках, саду Эрмитаж, Перовском, Бабушкинском, Измайловском парках, усадьбе Воронцово, саду имени Баумана, парках Красная Пресня, Кузьминки и Зарядье. Москвичи и гости города смогут бесплатно послушать в исполнении военных коллективов известные композиции разных жанров, от классики до рок-музыки.

"Сегодня мы стали свидетелями зарождения в сердце столицы новой традиции. В прошлом году впервые программа "Спасской башни" вышла в парки. А отзывы и эмоции, которые программа подарила москвичам и гостям города стали настолько положительными, что Дирекция Фестиваля, Правительство и Мэр Москвы приняли решение, чтобы этот проект продолжился. Хочу поздравить всех и пожелать хороших эмоций. Любите Москву, цените искусство", — рассказал Владимир Филиппов.

В этом году программу "Военные оркестры в парках" украсят своими выступлениями танцевальных пары — участники проекта "Московское долголетие", которую реализуют Культурные центры Департамента культуры города Москвы.

Еще одной особенностью этого года станет участие в акции волонтёров московского Культурного центра "Парк Новослободский".

Закрытие цикла выступлений состоится 18 августа в Александровском саду, предваряя собой десять вечеров красочного шоу Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Фестиваля "Спасская башня —2018".