Детские духовые оркестры выступят в Зарядье

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В московском парке "Зарядье" 12 мая состоится отборочный этап Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям", представляющий собой Смотр-конкурс детских и молодежных духовых оркестров, групп барабанщиков и мажореток ЦФО.

В 2018 году Смотр-конкурс проходит при поддержке Мэра и Правительства Москвы на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье". Новая площадка позволит сделать этот музыкальный праздник более интересным и познавательным как для участников, так и для зрителей.

Талант и мастерство молодых музыкантов будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из видных деятелей в сфере духового и оркестрового исполнительства. В его состав вошли:

· Анатолий Цеп — главный дирижер-заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры РФ;

· Александр Халилов — полковник ВС РФ, заслуженный артист РФ, доцент, преподаватель кафедры военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижеров) военного университета;

· Лора Квинт — заслуженный деятель искусств РФ, композитор, пианистка, член Союза композиторов РФ;

· Крамер Даниил — народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера, джазовый пианист, композитор и продюсер;

· Эйленкриг Вадим — выдающийся российский трубач, бэндлидер, педагог, телеведущий.

© Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Участница фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Архивное фото © Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня" Участница фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Архивное фото

Победители получат право выступить на Фестивале детских духовых оркестров "Спасская башня детям", который пройдет с 24 по 26 августа на Красной площади на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Ярким штрихом II Смотра-конкурса станет выступление Сводного детского духового оркестра под руководством музыкального руководителя Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям", дирижера Президентского оркестра Российской Федерации заслуженного артиста России полковника Евгения Никитина.

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