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Фестиваль "Спасская Башня"
Фестиваль "Спасская Башня"

Детские духовые оркестры выступят в Зарядье

14:3208.05.2018
(обновлено: 14:49 08.05.2018)
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© Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Участники фестиваля детских духовых оркестров Спасская башня детям. Архивное фотоУчастники фестиваля детских духовых оркестров Спасская башня детям. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В московском парке "Зарядье" 12 мая состоится отборочный этап Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям", представляющий собой Смотр-конкурс детских и молодежных духовых оркестров, групп барабанщиков и мажореток ЦФО.

Директор фестиваля Спасская башня Сергей Смирнов. Архивное фото
© Фото : Кирилл Каллиников
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В 2018 году Смотр-конкурс проходит при поддержке Мэра и Правительства Москвы на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье". Новая площадка позволит сделать этот музыкальный праздник более интересным и познавательным как для участников, так и для зрителей.

Талант и мастерство молодых музыкантов будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из видных деятелей в сфере духового и оркестрового исполнительства. В его состав вошли:

· Анатолий Цеп — главный дирижер-заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры РФ;

· Александр Халилов — полковник ВС РФ, заслуженный артист РФ, доцент, преподаватель кафедры военно-оркестровой службы Военного института (военных дирижеров) военного университета;

· Лора Квинт — заслуженный деятель искусств РФ, композитор, пианистка, член Союза композиторов РФ;

· Крамер Даниил — народный артист России, лауреат Европейской премии им. Густава Малера, джазовый пианист, композитор и продюсер;

· Эйленкриг Вадим — выдающийся российский трубач, бэндлидер, педагог, телеведущий.

© Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня"Участница фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Архивное фото
© Фото : Пресс-служба фестиваля "Спасская башня"
Участница фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям". Архивное фото

День лошади на фестивале Спасская башня
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
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Победители получат право выступить на Фестивале детских духовых оркестров "Спасская башня детям", который пройдет с 24 по 26 августа на Красной площади на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Ярким штрихом II Смотра-конкурса станет выступление Сводного детского духового оркестра под руководством музыкального руководителя Фестиваля детских духовых оркестров "Спасская башня детям", дирижера Президентского оркестра Российской Федерации заслуженного артиста России полковника Евгения Никитина.

Для аккредитации на мероприятие вам необходимо пройти по ссылке.

 

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