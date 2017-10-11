На Соборной площади Кремля завершится сезон развода караулов

15:0311.10.2017
(обновлено: 15:05 11.10.2017)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В субботу, 14 октября, на Соборной площади Московского Кремля состоится последняя в этом году Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка, говорится в пресс-релизе дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня".
"В последнем церемониальном разводе сезона примут участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почётный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.
Все три коллектива являются визитной карточкой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня",- говорится в сообщении.
Развод караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в войсковых Уставах и артикулах ещё с Петровских времён.
Осенью 2004 года в Московском Кремле был принят новый церемониал, связавший воедино разные эпохи доблестного российского воинства, призванный показать глубокую историческую преемственность ратных традиций.
Он объединил в себе самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний, включая демонстрацию строевых приёмов с оружием, элементов "конной карусели" в музыкальном сопровождении Президентского оркестра.
Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.
В воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.
Концерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.
В этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".
Флаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.
Выступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
Финалистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.
Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.
Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".
Китайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.
Во время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.
Под занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.
Оркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.
Зрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.
Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.
Музыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.
Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
Церемониальный развод проводится сезонно: в тёплое время года (с апреля по октябрь) по субботам в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля.
Напомним, что в 2017 году на Красной площади прошел Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня".
"Фестиваль — это уникальный плац-концерт на фоне стен древнего Кремля и Храма Василия Блаженного, торжество музыки и прекрасных эмоций, рождаемых в лучах ослепительного лазерного шоу и пиротехнических спецэффектов, где сочеталась народная музыка, классика и эстрадные композиции",- отметил представитель генерального спонсора фестиваля Александр Михеев, генеральный директор АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ".
МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".