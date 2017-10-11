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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

На Соборной площади Кремля завершится сезон развода караулов

15:0311.10.2017
(обновлено: 15:05 11.10.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полкаВыступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В субботу, 14 октября, на Соборной площади Московского Кремля состоится последняя в этом году Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка, говорится в пресс-релизе дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня".

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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На площади у Кремля 14 октября пройдет последний в году развод караулов
"В последнем церемониальном разводе сезона примут участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почётный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Все три коллектива являются визитной карточкой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня",- говорится в сообщении.

Развод караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в войсковых Уставах и артикулах ещё с Петровских времён.

Осенью 2004 года в Московском Кремле был принят новый церемониал, связавший воедино разные эпохи доблестного российского воинства, призванный показать глубокую историческую преемственность ратных традиций.

Он объединил в себе самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний, включая демонстрацию строевых приёмов с оружием, элементов "конной карусели" в музыкальном сопровождении Президентского оркестра.

Рок-хиты и песни из мультфильмов: закрытие фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦеремония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" состоялась 3 сентября.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВ воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.Военнослужащий роты специального караула Президентского полка на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В воскресенье на Красную площадь вышли оркестры и музыкальные коллективы из России, Египта, Индии, Италии, Австрии и других стран.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкКонцерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Концерт начался с перезвона часов на Спасской башне — ровно в восемь часов на сцену вышел первый коллектив.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".Группа барабанщиц Ереванские барабаны на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В этом году многие музыканты военных оркестров дополняли свои выступления хореографическими номерами. Несколько изящных па включили в свою программу и участницы группы "Ереванские барабаны".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкФлаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.Церемония закрытия фестиваля Спасская башня
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Флаги всех стран во время церемонии вывезли на Красную площадь на мощных черных мотоциклах под попурри из хитов рок-музыки.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкВыступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".Военнослужащие конных караулов Президентского полка на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Выступление военнослужащих конных караулов Президентского полка на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкФиналистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Финалистка шоу "Ты супер" Карина Исмаилова выступила вместе с оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова и спела песню Simply the Best.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Музыканты Центрального военного оркестра Министерства обороны России сыграли попурри из известных мелодий, звучащих в мультфильмах "Бременские музыканты", "Приключения Буратино", "Чунга-чанга" и других.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии, чтобы порадовать российскую публику, исполнили песню "А я иду, шагаю по Москве…".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКитайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.Даосские монахи из Уданшаня на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Китайские Даосские монахи из Уданшаня в своем номере объединили сразу несколько направлений: приемы из боевых искусств они дополнили танцевальными элементами с использованием золотых вееров разных размеров.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВо время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.Музыканты оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Во время выступления музыкантов оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова зрители увидели и русские народные танцы, и хастл, исполненный под песню I feel good.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПод занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.Церемония закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Под занавес фестиваля все коллективы-участники "Спасской башни" вышли на Красную площадь и вместе сыграли в грандиозном сводном оркестре, руководили которым по очереди дирижеры каждого коллектива.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкОркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.Оркестр и рота Почётного караула Вооруженных сил (Белоруссия) на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Оркестр и рота Почетного караула Вооруженных сил Белоруссии церемонии закрытия фестиваля исполнили музыкальную композицию, написанную на мотивы белорусских песен.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.Зрители на церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Зрители на церемонии закрытия фестиваля "Спасская башня" в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участницы Международной команды исполнителей шотландских танцев.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.Музыканты оркестра Мехтер Вооружённых сил Турции на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра "Мехтер" Вооружённых сил Турции.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкМузыканты военного симфонического оркестра Египта.Музыканты военного симфонического оркестра Египта на торжественной церемонии закрытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
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Церемониальный развод проводится сезонно: в тёплое время года (с апреля по октябрь) по субботам в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля.

Напомним, что в 2017 году на Красной площади прошел Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня".

"Фестиваль — это уникальный плац-концерт на фоне стен древнего Кремля и Храма Василия Блаженного, торжество музыки и прекрасных эмоций, рождаемых в лучах ослепительного лазерного шоу и пиротехнических спецэффектов, где сочеталась народная музыка, классика и эстрадные композиции",- отметил представитель генерального спонсора фестиваля Александр Михеев, генеральный директор АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ".

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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