На Соборной площади Кремля завершится сезон развода караулов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В субботу, 14 октября, на Соборной площади Московского Кремля состоится последняя в этом году Церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка, говорится в пресс-релизе дирекции военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня".

"В последнем церемониальном разводе сезона примут участие подразделения ФСО России: Рота специального караула, Кавалерийский почётный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Все три коллектива являются визитной карточкой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня",- говорится в сообщении.

Развод караулов считается одной из самых красочных и зрелищных воинских церемоний, закрепленных в войсковых Уставах и артикулах ещё с Петровских времён.

Осенью 2004 года в Московском Кремле был принят новый церемониал, связавший воедино разные эпохи доблестного российского воинства, призванный показать глубокую историческую преемственность ратных традиций.

Он объединил в себе самые яркие, зрелищные элементы российских воинских церемоний, включая демонстрацию строевых приёмов с оружием, элементов "конной карусели" в музыкальном сопровождении Президентского оркестра.

Церемониальный развод проводится сезонно: в тёплое время года (с апреля по октябрь) по субботам в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля.

Напомним, что в 2017 году на Красной площади прошел Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня".

"Фестиваль — это уникальный плац-концерт на фоне стен древнего Кремля и Храма Василия Блаженного, торжество музыки и прекрасных эмоций, рождаемых в лучах ослепительного лазерного шоу и пиротехнических спецэффектов, где сочеталась народная музыка, классика и эстрадные композиции",- отметил представитель генерального спонсора фестиваля Александр Михеев, генеральный директор АО "РОСОБОРОНЭКСПОРТ".

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".