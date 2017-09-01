Участники фестиваля "Спасская башня" сыграют в московских парках

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В субботу, 2 сентября в 12-ти парках столицы выступят зарубежные и российские коллективы, участвующие в Х Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская Башня".

Десятый юбилейный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве с 26 августа по 3 сентября на Красной площади. По традиции, его проведение не ограничивается главной "сценой" у стен Кремля. Ежегодно Дирекция Фестиваля при поддержке Правительства Москвы и Министерства обороны РФ расширяет границы фестиваля, подключая все новые московские площадки. Это дает возможность значительно увеличить аудиторию военно-музыкального праздника, воочию познакомить горожан и гостей Москвы с творчеством лучших военных оркестров мира, с их национальным музыкальным колоритом, сценическим и исполнительским мастерством.

Концерты оркестров в парках станут подарком москвичам от гостей фестиваля к 870-летию столицы. Они бесплатно состоятся в разных округах Москвы и будут доступны всем поклонникам превосходной музыки. Так, выступление прославленной группы швейцарских барабанщиков Top Secret Drum Corps состоится в парке им. А. М. Горького, оркестр Президентского полка "Айбын" из Казахстана сыграет в парке "Красная Пресня", в парке "Фили" можно будет услышать Военный Симфонический оркестр Египта, в ПКиО "Кузьминки" прибудет с концертом оркестр "Мехтер" Вооруженных сил Турции, Сад им. Н. Э. Баумана примет на своей сцене Военный оркестр Нижней Австрии и т.д.

С полным списком выступлений российских и зарубежных коллективов 2 сентября 2017 г. в парках Москвы можно ознакомиться на официальном сайте Международного фестиваля "Спасская башня".

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"