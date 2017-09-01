В рамках "Спасской Башни" 1 сентября прошел благодарственный молебен

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. 31 августа в рамках X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня" прошел День лошади в честь святых мучеников Флора и Лавра, почитавшимися на Руси как покровители лошадей и других домашних животных.
Почитание Фрола и Лавра пришло на Русь с Балкан — родины святых братьев. Известно, что братья, жившие во II веке, были каменотесами и строили языческий храм в Иллирии (ныне Югославия). Когда храм был построен, Фрол и Лавр собрали христиан, участвовавших в строительстве, сокрушили идолов и поставили в храме святой крест. А затем всю ночь они провели в молитве. За это по приказу правителя Иллирии Ликаона братья были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Согласно преданию, когда их мощи были открыты, прекратился падеж скота. Это было чудо.
В древние времена день памяти святых мучеников Фрола и Лавра торжественно отмечался по всей Русской земле. В этот день к лошадям относились по-особенному: не седлали, не запрягали, а только холили и лелеяли, в хвост и гриву заплетали ленты. На Фрола и Лавра служили святым угодникам молебен, после свершалась "конная мольба" — окропление лошадей святой водой. Это исцеляло лошадей от болезней и делало их сильными и выносливыми.
Благодарственный молебен Господу Богу и святым мученикам Флору и Лавру провел протоирей Вячеслав Шестаков — настоятель патриаршего подворья храмов Зарядья, что в Китай-городе. Ему помогали священник Максим Михайлов и дьякон Александр Шишкин, церковные песнопения исполнил хор. Все из этого же подворья.
Прежде чем приступить к молитве протоирей рассказал, почему церковь причислила Флора и Лавра к сонму святых мучеников, и посетовал, что мир так жесток.
"В этом мире не хватает любви, которая является основой человеческой жизни. А любовь больше неоткуда взять, как только от Бога. Ведь Бог — это и есть любовь", — сказал он.
После молитвы Вячеслав Шестаков прошел вдоль строя орловских рысаков — гордости русского коневодства — и окропил их и стоящих рядом хозяек святой водой.
Хозяйки — это девушки-кавалеристы 1-го оперативного полка полиции главного управления МВД по городу Москве, основное назначение которого — охрана порядка и обеспечение безопасности на специальных мероприятиях. Девушки выступили с показательной программой "Парадный выезд Московской конной полиции". Все фигуры в этом выступлении выполнялись на рыси.
Далее наступил черед двух русских троек от Ассоциации "Содружество рысистого коневодства России", которые несколько раз проскакали размашистой рысью по конному манежу.
Тройка как олицетворение удалой русской души стала символом России. Для колоссальных расстояний российской империи и колоссального бездорожья она была идеальным транспортным средством. Лихая и быстрая езда на тройке очень нравилась иностранцам.
Первый блок Дня лошади завершило красочное шоу дебютанта фестиваля — конной группы Escuadra Ecuestre de Palmas de Penaflor, приехавшей из Чили. Коллектив успешно гастролирует по все миру, пропагандируя культуру и национальные традиции своей страны. Чилийские конники предстали перед зрителями в национальных костюмах — цветных пончо и широкополых черных шляпах. Затем на манеже появились семь всадников с национальными флагами России и Чили. Кстати, на чилийском флаге присутствуют такие же цвета, как и на российском: красный, синий, белый.
"Очень красочное зрелище, что-то совершенно необычное и музыка зажигательная", — поделился своим впечатлением от выступления чилийцев священник Максим Михайлов.
Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября 2017.
Подробнее о программе Фестиваля, его легендарных участниках, билетах и аккредитации для СМИ на официальном сайте.
МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"