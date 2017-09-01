В рамках "Спасской Башни" 1 сентября прошел благодарственный молебен

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. 31 августа в рамках X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня" прошел День лошади в честь святых мучеников Флора и Лавра, почитавшимися на Руси как покровители лошадей и других домашних животных.

День их памяти был отмечен благодарственным молебном, который прошел на конном манеже. После чего выступили кавалеристы конной полиции, русские тройки Ассоциации "Содружество рысистого коневодства России" и конная команда Escuadra Ecuestre de Palmas de Penaflor (Чили).

Почитание Фрола и Лавра пришло на Русь с Балкан — родины святых братьев. Известно, что братья, жившие во II веке, были каменотесами и строили языческий храм в Иллирии (ныне Югославия). Когда храм был построен, Фрол и Лавр собрали христиан, участвовавших в строительстве, сокрушили идолов и поставили в храме святой крест. А затем всю ночь они провели в молитве. За это по приказу правителя Иллирии Ликаона братья были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Согласно преданию, когда их мощи были открыты, прекратился падеж скота. Это было чудо.

В древние времена день памяти святых мучеников Фрола и Лавра торжественно отмечался по всей Русской земле. В этот день к лошадям относились по-особенному: не седлали, не запрягали, а только холили и лелеяли, в хвост и гриву заплетали ленты. На Фрола и Лавра служили святым угодникам молебен, после свершалась "конная мольба" — окропление лошадей святой водой. Это исцеляло лошадей от болезней и делало их сильными и выносливыми.

© Фото : фестиваль "Спасская башня" День лошади на фестивале "Спасская башня" © Фото : фестиваль "Спасская башня" День лошади на фестивале "Спасская башня"

Благодарственный молебен Господу Богу и святым мученикам Флору и Лавру провел протоирей Вячеслав Шестаков — настоятель патриаршего подворья храмов Зарядья, что в Китай-городе. Ему помогали священник Максим Михайлов и дьякон Александр Шишкин, церковные песнопения исполнил хор. Все из этого же подворья.

Прежде чем приступить к молитве протоирей рассказал, почему церковь причислила Флора и Лавра к сонму святых мучеников, и посетовал, что мир так жесток.

"В этом мире не хватает любви, которая является основой человеческой жизни. А любовь больше неоткуда взять, как только от Бога. Ведь Бог — это и есть любовь", — сказал он.

После молитвы Вячеслав Шестаков прошел вдоль строя орловских рысаков — гордости русского коневодства — и окропил их и стоящих рядом хозяек святой водой.

© Фото : фестиваль "Спасская башня" День лошади на фестивале "Спасская башня" © Фото : фестиваль "Спасская башня" День лошади на фестивале "Спасская башня"

"В старину в этот день москвичи приходили со своими конями на молебен в церковь Флора и Лавра, стоявшую на территории Московского Кремля, чтобы священник окропил их святой водой, — сообщил протоирей. — И очень хорошо, что Кремлевская школа верховой езды возродила эту древнюю традицию".

Хозяйки — это девушки-кавалеристы 1-го оперативного полка полиции главного управления МВД по городу Москве, основное назначение которого — охрана порядка и обеспечение безопасности на специальных мероприятиях. Девушки выступили с показательной программой "Парадный выезд Московской конной полиции". Все фигуры в этом выступлении выполнялись на рыси.

Далее наступил черед двух русских троек от Ассоциации "Содружество рысистого коневодства России", которые несколько раз проскакали размашистой рысью по конному манежу.

© Фото : фестиваль "Спасская башня" День лошади на фестивале "Спасская башня" © Фото : фестиваль "Спасская башня" День лошади на фестивале "Спасская башня"

Тройка как олицетворение удалой русской души стала символом России. Для колоссальных расстояний российской империи и колоссального бездорожья она была идеальным транспортным средством. Лихая и быстрая езда на тройке очень нравилась иностранцам.

Первый блок Дня лошади завершило красочное шоу дебютанта фестиваля — конной группы Escuadra Ecuestre de Palmas de Penaflor, приехавшей из Чили. Коллектив успешно гастролирует по все миру, пропагандируя культуру и национальные традиции своей страны. Чилийские конники предстали перед зрителями в национальных костюмах — цветных пончо и широкополых черных шляпах. Затем на манеже появились семь всадников с национальными флагами России и Чили. Кстати, на чилийском флаге присутствуют такие же цвета, как и на российском: красный, синий, белый.

Атмосферу шоу конникам помогли создать танцоры и аутентичная музыка. Зрители увидели калейдоскоп танцев: национальные, мифические, танец куэка (с платочками), даже танец коренных жителей острова Пасхи. На их фоне конники гарцевали и кружились. Завершилось шоу выездкой и шествием с еще большим количеством национальных флагов. Финальная точка вышла очень эффектной. Всадники, танцоры и полотнища флагов образовали замысловатое кружево, которое вызвало восхищение зрителей.

"Очень красочное зрелище, что-то совершенно необычное и музыка зажигательная", — поделился своим впечатлением от выступления чилийцев священник Максим Михайлов.

1 сентября в рамках фестиваля "Спасская башня детям" объявлен День профессий, 3 сентября — День почетных караулов.

Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября 2017.

Подробнее о программе Фестиваля, его легендарных участниках, билетах и аккредитации для СМИ на официальном сайте.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"