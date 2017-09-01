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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

В рамках "Спасской Башни" 1 сентября прошел благодарственный молебен

16:0001.09.2017
(обновлено: 16:15 01.09.2017)
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© Фото : фестиваль "Спасская башня"День лошади на фестивале Спасская башняДень лошади на фестивале Спасская башня
© Фото : фестиваль "Спасская башня"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. 31 августа в рамках X Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня" прошел День лошади в честь святых мучеников Флора и Лавра, почитавшимися на Руси как покровители лошадей и других домашних животных.

День лошади на фестивале Спасская башня
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
На фестивале "Спасская башня" 31 августа объявили Днем лошади
День их памяти был отмечен благодарственным молебном, который прошел на конном манеже. После чего выступили кавалеристы конной полиции, русские тройки Ассоциации "Содружество рысистого коневодства России" и конная команда Escuadra Ecuestre de Palmas de Penaflor (Чили).

Почитание Фрола и Лавра пришло на Русь с Балкан — родины святых братьев. Известно, что братья, жившие во II веке, были каменотесами и строили языческий храм в Иллирии (ныне Югославия). Когда храм был построен, Фрол и Лавр собрали христиан, участвовавших в строительстве, сокрушили идолов и поставили в храме святой крест. А затем всю ночь они провели в молитве. За это по приказу правителя Иллирии Ликаона братья были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Согласно преданию, когда их мощи были открыты, прекратился падеж скота. Это было чудо.

В древние времена день памяти святых мучеников Фрола и Лавра торжественно отмечался по всей Русской земле. В этот день к лошадям относились по-особенному: не седлали, не запрягали, а только холили и лелеяли, в хвост и гриву заплетали ленты. На Фрола и Лавра служили святым угодникам молебен, после свершалась "конная мольба" — окропление лошадей святой водой. Это исцеляло лошадей от болезней и делало их сильными и выносливыми.

© Фото : фестиваль "Спасская башня"День лошади на фестивале "Спасская башня"
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
День лошади на фестивале "Спасская башня"

Благодарственный молебен Господу Богу и святым мученикам Флору и Лавру провел протоирей Вячеслав Шестаков — настоятель патриаршего подворья храмов Зарядья, что в Китай-городе. Ему помогали священник Максим Михайлов и дьякон Александр Шишкин, церковные песнопения исполнил хор. Все из этого же подворья.

Прежде чем приступить к молитве протоирей рассказал, почему церковь причислила Флора и Лавра к сонму святых мучеников, и посетовал, что мир так жесток.

Шествие участников фестиваля "Спасская башня"
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк27 августа на Поклонной горе в российской столице прошло музыкальное шествие участников фестиваля "Спасская башня". На фото: музыканты военного оркестра Нижней Австрии на Поклонной горе в Москве.Шествие участников фестиваля Спасская башняМузыканты военного оркестра Нижней Австрии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
27 августа на Поклонной горе в российской столице прошло музыкальное шествие участников фестиваля "Спасская башня". На фото: музыканты военного оркестра Нижней Австрии на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПарадом по Поклонной горе прошли все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. На фото: музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана.Музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Парадом по Поклонной горе прошли все участвующие в "Спасской Башне" коллективы. На фото: музыканты Образцово-показательного оркестра Министерства обороны Узбекистана.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМеждународная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников.Международная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международная команда исполнителей шотландских танцев на шествии участников.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов.Музыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты Кельтского оркестра волынок и барабанов.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастницы группы "Ереванские барабаны".Группа барабанщиц Ереванские барабаны на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участницы группы "Ереванские барабаны".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии.Музыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музыканты Сводного военного оркестра трех видов Вооруженных сил Индии.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДаосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля "Спасская башня".Даосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Даосские монахи из Уданшаня на шествии участников фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении.Музыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра Главного штаба Вооруженных сил Армении.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции.Музыканты оркестра Мехтер Вооруженных сил Турции на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра "Мехтер" Вооруженных сил Турции.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкНачальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе в Москве.Начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Начальник и художественный руководитель Центрального концертного образцового оркестра имени Н. А. Римского-Корсакова Военно-морского флота Российской Федерации капитан 1 ранга Алексей Карабанов на шествии участников фестиваля "Спасская башня" на Поклонной горе в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии в Москве.Музыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Музыканты Президентского оркестра Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на шествии в Москве.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты военного симфонического оркестра Египта.Музыканты военного симфонического оркестра Египта на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты военного симфонического оркестра Египта.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкМузыканты оркестра корпуса карабинеров Италии.Музыкант оркестра корпуса карабинеров Италии на шествии участников фестиваля Спасская башня на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Музыканты оркестра корпуса карабинеров Италии.
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"В этом мире не хватает любви, которая является основой человеческой жизни. А любовь больше неоткуда взять, как только от Бога. Ведь Бог — это и есть любовь", — сказал он.

После молитвы Вячеслав Шестаков прошел вдоль строя орловских рысаков — гордости русского коневодства — и окропил их и стоящих рядом хозяек святой водой.

© Фото : фестиваль "Спасская башня"День лошади на фестивале "Спасская башня"
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
День лошади на фестивале "Спасская башня"

Сергей Собянин на открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Самарин
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Сергей Собянин: фестиваль "Спасская башня" завоевал сердца москвичей
"В старину в этот день москвичи приходили со своими конями на молебен в церковь Флора и Лавра, стоявшую на территории Московского Кремля, чтобы священник окропил их святой водой, — сообщил протоирей. — И очень хорошо, что Кремлевская школа верховой езды возродила эту древнюю традицию".

Хозяйки — это девушки-кавалеристы 1-го оперативного полка полиции главного управления МВД по городу Москве, основное назначение которого — охрана порядка и обеспечение безопасности на специальных мероприятиях. Девушки выступили с показательной программой "Парадный выезд Московской конной полиции". Все фигуры в этом выступлении выполнялись на рыси.

Далее наступил черед двух русских троек от Ассоциации "Содружество рысистого коневодства России", которые несколько раз проскакали размашистой рысью по конному манежу.

© Фото : фестиваль "Спасская башня"День лошади на фестивале "Спасская башня"
© Фото : фестиваль "Спасская башня"
День лошади на фестивале "Спасская башня"

Тройка как олицетворение удалой русской души стала символом России. Для колоссальных расстояний российской империи и колоссального бездорожья она была идеальным транспортным средством. Лихая и быстрая езда на тройке очень нравилась иностранцам.

Первый блок Дня лошади завершило красочное шоу дебютанта фестиваля — конной группы Escuadra Ecuestre de Palmas de Penaflor, приехавшей из Чили. Коллектив успешно гастролирует по все миру, пропагандируя культуру и национальные традиции своей страны. Чилийские конники предстали перед зрителями в национальных костюмах — цветных пончо и широкополых черных шляпах. Затем на манеже появились семь всадников с национальными флагами России и Чили. Кстати, на чилийском флаге присутствуют такие же цвета, как и на российском: красный, синий, белый.

Президентский оркестр на фестивале Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Атмосферу шоу конникам помогли создать танцоры и аутентичная музыка. Зрители увидели калейдоскоп танцев: национальные, мифические, танец куэка (с платочками), даже танец коренных жителей острова Пасхи. На их фоне конники гарцевали и кружились. Завершилось шоу выездкой и шествием с еще большим количеством национальных флагов. Финальная точка вышла очень эффектной. Всадники, танцоры и полотнища флагов образовали замысловатое кружево, которое вызвало восхищение зрителей.

"Очень красочное зрелище, что-то совершенно необычное и музыка зажигательная", — поделился своим впечатлением от выступления чилийцев священник Максим Михайлов.

Торжественная церемония открытия X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня в Москве. 26 августа 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На площадках фестиваля "Спасская башня" пройдет День профессий
1 сентября в рамках фестиваля "Спасская башня детям" объявлен День профессий, 3 сентября — День почетных караулов.

Х Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября 2017.

Подробнее о программе Фестиваля, его легендарных участниках, билетах и аккредитации для СМИ на официальном сайте.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"

 

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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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