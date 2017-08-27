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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

"Спасская башня": Мирей Матье, "Русский марш" и "Катюша"

01:2527.08.2017
(обновлено: 01:28 27.08.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники фестиваля Спасская башня. Архивное фотоУчастники фестиваля Спасская башня. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Анна Горбашова. Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в субботу при аншлаге на Красной площади, в церемонии открытия приняли участие французская певица Мирей Матье и военные оркестры России, Швейцарии, Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Турции, Индии, которые исполнили национальные мелодии и российские хиты.

Пасмурная дождливая погода зрителей не испугала, все места на трибунах, установленных на главной площади страны, были заняты. Зрителям бесплатно выдавали дождевики. Дождь, как по заказу, прекратился под звуки фанфар и позывные "Говорит Москва!" Фестиваль открыло выступление Президентского оркестра службы коменданта московского Кремля ФСО РФ и кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

Несравненная Мирей

Французская звезда Мирей Матье выступает на музыкальном смотре девятый год подряд. Под занавес церемонии открытия Мирей в сопровождении почетного эскорта выехала на Красную площадь в правительственном парадном кабриолете ЗИЛ.

Французская певица Мирей Матье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мирей Матье: очень приятно, что меня считают талисманом "Спасской башни"

"Несравненная Мирей – талисман нашего фестиваля!" — приветствовал ее голос ведущего из репродуктора.

"Pardonne-moi….", — запела Матье, и на трибунах тут же вспыхнули огоньки зажигалок и мобильных телефонов. Певица также исполнила хит "Вечная любовь" (Une vie d'amour) из российского кинофильма Владимира Наумова и Александра Алова "Тегеран 43" под бурные аплодисменты трибун.

"Я люблю вас! Обожаю!" — поблагодарила она зрителей на русском языке.

"Русский марш", "Чунга-Чанга" и "Катюша"

В церемонии открытия приняли участие военные оркестры Евросоюза, Италии, Швейцарии, Узбекистана, Белоруссии, Индии, Турции, Китая, Казахстана, Австрии, Турции, Армении.

Международный военно-музыкальный фестиваль Спасская Башня
© Фото : представлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Участники фестиваля "Спасская башня" выступят на вокзалах Москвы

Рота почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь сыграла фантазию на тему белорусских народных песен, которая была написана специально для фестиваля.

Оркестр итальянских карабинеров исполнил песню "А я иду, шагаю по Москве" из одноименного советского фильма. "А просто летний дождь прошел…", — маршировали карабинеры под одобрительный гул зрителей в дождевиках.

Военный оркестр Турции не только сыграл, но и спел на русском языке "Катюшу", зрители дружно ему помогали.

"На трибуне присутствует Чрезвычайный и полномочный Турции в РФ Хюсейин Дириоз", — объявил ведущий.

Комендант Московского Кремля Сергей Хлебников
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сергей Хлебников: стены и башни Московского Кремля отреставрируют к 2020 г

Мелодию знаменитой на весь мир "Катюши" также сыграл дебютант фестиваля — Военный симфонический оркестр Египта. Музыканты выступали в эффектных головных уборах фараонов. Их зажигательный номер закончился фейерверком.

Военный оркестр нижней Австрии исполнил знаменитую фантазию Иоганна Штрауса "Русский марш" под продолжительные овации зрителей.

Песни из любимых советских мультфильмов — "Чунга-Чанга", "Поделись улыбкою своей…" сыграл Центральный военный оркестр министерства обороны РФ.

"В этом году оркестр отмечает свое 90-летие! Поздравляем с юбилеем!" — объявил ведущий. "День рождения только раз в году…", — запел оркестр вместе со зрителями.

П/к о проведении X Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня.
© РИА Новости
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Борис Петров: "Спасская башня" увидит джигитовку, конкур и "гамму эмоций"

Военный оркестр Узбекистана исполнил хит знаменитой в СССР группы "Ялла"-"Учкудук" вместе с танцевальной группой Ансамбля песни и пляски вооруженных сил Узбекистана.

"В этом году России и Индия отмечают юбилей — 70 лет дипломатических отношений. Так держать!" — объявил ведущий выступление Сводного военного оркестра трех видов вооруженных сил Индии.

Зажигательные швейцарские барабанщики Top Secret Drum Corps исполнили "Калинку-малинку" под одобрительный гул трибун, жонглируя национальными флагами, к которым были прикреплены горящие петарды.

Памяти Халилова

Кельтский оркестр волынок и барабанов, созданный в 2016 году специально для выступления на "Спасской башне", сыграл марш, посвященный бессменному музыкальному руководителю фестиваля, главному военному дирижеру Валерию Халилову, погибшему в авиакатастрофе над Черным морем в декабре прошлого года. Марш написали создатель коллектива — ирландец Дэвид Джонсон и его сын. Оркестр выступил вместе с международной командой исполнителей шотландских танцев.

Оркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
В финале "Спасской башни" покажут цветовые проекции на Покровском соборе

Халилову посвятил свое выступление и оркестр итальянских карабинеров под управлением Массимо Мартинелли, который исполнил произведение "Кремль".

В финале на Красную площадь вышли все участники церемонии открытия и сыграли попурри из прозвучавших песен. Церемония завершилась салютом над Кремлем.

Фестиваль продлится в столице по 3 сентября. За всю историю фестиваля на Красной площади выступили 150 коллективов из 45 стран четырех континентов. Ежегодно в нем принимают участие около 1,5 тысячи представителей российских и зарубежных военно-музыкальных и творческих коллективов.

МИА "Россия сегодня" — официальное информационное агентство "Спасская башня 2017".

Человек-оркестр: собери участников фестиваля Спасская башня
© РИА Новости, Инфографика
Человек-оркестр: собери участников фестиваля "Спасская башня"
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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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