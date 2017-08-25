Организаторы рассчитывают, что на "Спасскую башню" придут 75 тысяч зрителей

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Организаторы десятого международного фестиваля военных оркестров "Спасская башня" рассчитывают, что его посетят порядка 75 тысяч зрителей из России и зарубежных государств, заявил в интервью РИА Новости член оргкомитета фестиваля, комендант Московского Кремля генерал-лейтенант ФСО Сергей Хлебников.

"Мы надеемся, что все билеты на фестиваль будут реализованы. А это 7,5 тысяч зрителей ежедневно и, соответственно, 75 тысяч гостей за все дни проведения фестиваля. Надо иметь в виду, что речь идет только о вечернем представлении на Красной площади. Будут еще и дневные выступления коллективов, на которые билет покупать не нужно", — сказал он.

Традиционное шествие "Спасской башни" в этом году пройдет на Поклонной горе. "Именно там 27 августа пройдет шествие музыкальных коллективов и других участников фестиваля. Это зрелище будет доступно для всех москвичей и гостей столицы на следующий день после открытия фестиваля. Парадом пройдут все участвующие в "Спасской башне" коллективы. Особо отмечаю, что это не повлечет за собой перекрытия каких-либо улиц в городе", — рассказал Хлебников.

Десятый военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня-2017" пройдет с 26 августа по 3 сентября на Красной площади. В нем примут участие музыкальные коллективы из Австрии, Армении, Белоруссии, Египта, Индии, Италия, Казахстана, Китая, Турции, Узбекистана, Швейцарии, Кельтский оркестр волынок и барабанов из Евросоюза, международные группы команд исполнителей шотландских танцев, а также Президентский оркестр, Центральный военный оркестр министерства обороны, Военный Образцовый оркестр почетного караула и ряд других российских музыкальных коллективов.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"