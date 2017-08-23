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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

Мирей Матье: очень приятно, что меня считают талисманом "Спасской башни"

12:2523.08.2017
(обновлено: 12:26 23.08.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФранцузская певица Мирей Матье. Архивное фотоФранцузская певица Мирей Матье. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Легендарная французская певица традиционно примет участие в X Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября. В этом году Мирей Матьё выступит на открытии Фестиваля.

Французская певица Мирей Матьё во время интервью в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мирей Матье исполнит любимые песни россиян на фестивале "Спасская башня"

Певицу в московском аэропорту встретили с цветами военнослужащие Роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, поклонники и представители средств массовой информации.
"Мне очень приятно, что меня считают талисманом фестиваля, в котором участвуют музыканты разных стран мира. И у фестиваля, как и музыки, нет границ. Мы протягиваем руку друг другу — и военные музыканты, и гражданские люди. Флаги разных стран, которые наполняют Красную площадь, и звуки, которые исполняются оркестрами разных стран, создают неповторимую атмосферу дружбы, гармонии и счастья", — говорит Мирей Матьё.

Конный коллектив из Чили Пальмас де Пеньяфлор. Архивное фото
© Фото : страница Escuadra Ecuestre Palmas De Peñaflor в Facebook
На "Спасской Башне" выступит коллектив из Чили "Пальмас де Пеньяфлор"

Каждый год легендарная французская певица радует публику своими хитами и песнями на русском языке. Во время гастролей Матьё считает долгом вежливости спеть хотя бы одну песню на родном языке своих зрителей. Поэтому в её репертуаре есть композиции на девяти языках. Но русский язык — особая страсть.

Так, например, в 2009 году певица удивила зрителей фестиваля "Спасская башня" популярнейшим романсом "Очи черные" без сопровождения (a cappella), а в 2014-м — гимном Москвы "Дорогая моя столица". Также в исполнении шансонье прозвучали известнейшие на весь мир песни "Non je regretted rien", "Padam…Padam…", "Pardonne-Moi", "Вечная любовь". В 2013-м украшением концерта стала песня "Однозвучно звенит колокольчик", исполненная певицей на немецком языке. Выступления Мирей Матьё на Красной площади являются кульминацией программы и всегда проходят под шквал аплодисментов.

Для фестиваля "Спасская башня" Мирей Матьё — крестная мама, как называет себя исполнительница, и настоящий талисман, как считают участники Фестиваля. В этом году певица подготовила специальную программу к юбилею Фестиваля, с которой зрители смогут познакомиться на первом представлении, которое состоится 26 августа.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"
Мирей Матье приехала на фестиваль "Спасская башня"
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкФранцузская певица Мирей Матье откроет юбилейный, X Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".Французская певица Мирей Матьё во время интервью в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Песня
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Французская певица Мирей Матье откроет юбилейный, X Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПевица прилетела в Москву 22 августа. В аэропорту "Шереметьево" звезду французского шансона с цветами встречали военнослужащие Роты специального караула Президентского полка, поклонники и журналисты.Французская певица Мирей Матьё во время интервью в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Песня
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Певица прилетела в Москву 22 августа. В аэропорту "Шереметьево" звезду французского шансона с цветами встречали военнослужащие Роты специального караула Президентского полка, поклонники и журналисты.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМирей Матье каждый год является одним из основных солистов фестиваля "Спасская башня".Французская певица Мирей Матьё во время интервью в аэропорту Шереметьево. 22 августа 2017
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Мирей Матье каждый год является одним из основных солистов фестиваля "Спасская башня".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк"Мне очень приятно, что меня считают талисманом фестиваля, в котором участвуют музыканты разных стран мира. И у фестиваля, как и музыки, нет границ. Мы протягиваем руку друг другу – и военные музыканты, и гражданские люди. Флаги разных стран, которые наполняют Красную площадь, и звуки, которые исполняются оркестрами разных стран, создают неповторимую атмосферу дружбы, гармонии и счастья", - сказала Мирей Матье.Французская певица Мирей Матьё во время интервью в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"Мне очень приятно, что меня считают талисманом фестиваля, в котором участвуют музыканты разных стран мира. И у фестиваля, как и музыки, нет границ. Мы протягиваем руку друг другу – и военные музыканты, и гражданские люди. Флаги разных стран, которые наполняют Красную площадь, и звуки, которые исполняются оркестрами разных стран, создают неповторимую атмосферу дружбы, гармонии и счастья", - сказала Мирей Матье.
© РИА Новости / Владимир ПесняВо время выступлений на фестивале певица исполнит не только свои знаменитые хиты, но и песни на русском языке.Французская певица Мирей Матьё во время интервью в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Песня
Во время выступлений на фестивале певица исполнит не только свои знаменитые хиты, но и песни на русском языке.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанк"В этот раз я буду петь песни, которые любят русские — "Вечную любовь" и другие, спою дуэтом с Зарой, возможно будет сюрприз, он всегда появляется спонтанно", — рассказала певица.Французская певица Мирей Матьё во время интервью в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
"В этот раз я буду петь песни, которые любят русские — "Вечную любовь" и другие, спою дуэтом с Зарой, возможно будет сюрприз, он всегда появляется спонтанно", — рассказала певица.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.Французская певица Мирей Матьё во время интервью в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.
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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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