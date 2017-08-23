Мирей Матье: очень приятно, что меня считают талисманом "Спасской башни"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Легендарная французская певица традиционно примет участие в X Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября. В этом году Мирей Матьё выступит на открытии Фестиваля.

Певицу в московском аэропорту встретили с цветами военнослужащие Роты специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации, поклонники и представители средств массовой информации.

"Мне очень приятно, что меня считают талисманом фестиваля, в котором участвуют музыканты разных стран мира. И у фестиваля, как и музыки, нет границ. Мы протягиваем руку друг другу — и военные музыканты, и гражданские люди. Флаги разных стран, которые наполняют Красную площадь, и звуки, которые исполняются оркестрами разных стран, создают неповторимую атмосферу дружбы, гармонии и счастья", — говорит Мирей Матьё.

Каждый год легендарная французская певица радует публику своими хитами и песнями на русском языке. Во время гастролей Матьё считает долгом вежливости спеть хотя бы одну песню на родном языке своих зрителей. Поэтому в её репертуаре есть композиции на девяти языках. Но русский язык — особая страсть.

Так, например, в 2009 году певица удивила зрителей фестиваля "Спасская башня" популярнейшим романсом "Очи черные" без сопровождения (a cappella), а в 2014-м — гимном Москвы "Дорогая моя столица". Также в исполнении шансонье прозвучали известнейшие на весь мир песни "Non je regretted rien", "Padam…Padam…", "Pardonne-Moi", "Вечная любовь". В 2013-м украшением концерта стала песня "Однозвучно звенит колокольчик", исполненная певицей на немецком языке. Выступления Мирей Матьё на Красной площади являются кульминацией программы и всегда проходят под шквал аплодисментов.

Для фестиваля "Спасская башня" Мирей Матьё — крестная мама, как называет себя исполнительница, и настоящий талисман, как считают участники Фестиваля. В этом году певица подготовила специальную программу к юбилею Фестиваля, с которой зрители смогут познакомиться на первом представлении, которое состоится 26 августа.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"