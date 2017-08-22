Мирей Матье исполнит любимые песни россиян на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Французская певица Мирей Матье споет на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" любимые российской публикой песни, также возможен "спонтанный сюрприз", рассказала звезда фестиваля журналистам во вторник.
Певица добавила, что очень любит русские песни. "Когда я учу русские песни, со мной работает женщина — она армянка, родилась в Москве, она помогает учить мне тексты, работает над фонетикой", — сказала Матье.
Матье отметила, что хотела бы встретиться со своей публикой в разных уголках России.
Корреспонденту РИА Новости Матье рассказала, что из российских артистов она общается с певицей Зарой, Тамарой Гвердцители, артистом Владимиром Этушем. "Господин Этуш приезжал на мой концерт в Вене. А я всегда хожу на выступления хора Красной армии, когда они приезжают в Париж", — сказала Матье.