Мирей Матье исполнит любимые песни россиян на фестивале "Спасская башня"

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Французская певица Мирей Матье споет на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" любимые российской публикой песни, также возможен "спонтанный сюрприз", рассказала звезда фестиваля журналистам во вторник.

"В этом году пройдет десятый юбилейный фестиваль, я была девять раз, мне очень приятно быть талисманом фестиваля. В этот раз я буду петь песни, которые любят русские — "Вечную любовь" и другие, спою дуэтом с Зарой, возможно будет сюрприз, он всегда появляется спонтанно", — рассказала Матье.

Певица добавила, что очень любит русские песни. "Когда я учу русские песни, со мной работает женщина — она армянка, родилась в Москве, она помогает учить мне тексты, работает над фонетикой", — сказала Матье.

Матье отметила, что хотела бы встретиться со своей публикой в разных уголках России.

"Впервые я приехала в Россию в 1967 году и, возвращаясь сюда снова и снова, я вижу, как она меняется, ваша страна — великая, это великая Россия", — сказала Матье, добавив, что в Москве она всегда посещает маленькую церковь, знает настоятеля и всех служителей храма.

Корреспонденту РИА Новости Матье рассказала, что из российских артистов она общается с певицей Зарой, Тамарой Гвердцители, артистом Владимиром Этушем. "Господин Этуш приезжал на мой концерт в Вене. А я всегда хожу на выступления хора Красной армии, когда они приезжают в Париж", — сказала Матье.