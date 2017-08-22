Борис Петров: "Спасская башня" увидит джигитовку, конкур и "гамму эмоций"

Через несколько дней на главной площади столицы начнет свою работу юбилейный, X Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Непременным атрибутом праздника все эти годы считалось выступление команды Кремлёвской школы верховой езды.



И если кто-то уверен, что "гвоздём" праздника является финальное дефиле военных оркестров, то с ним могут поспорить восторженные зрители конного представления, которое будет радовать своих поклонников на протяжении всех дней работы фестиваля. Корреспондент РИА Новости, Юлия Чичерина перед началом фестивальной недели встретилась с генеральным директором КШВЕ Борисом Петровым, чтобы узнать, что ждет зрителей в этом году.

— Борис Владимирович, какая программа подготовлена КШВЕ к юбилейному фестивалю "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября?

— Ежегодно на конном манеже, который на время фестиваля располагается за Историческим музеем, у самых стен Московского кремля проходят всевозможные мероприятия конной направленности. Все они разные, в них принимают участие конные коллективы из России и наши коллеги из разных стран. Как правило, это конные шоу, в основе которых лежит культурное и историческое наследие взаимоотношений человека и лошади.

В юбилейном году нас порадуют своим выступлением конный коллектив РОСГОРЦИРКА под управлением Раисы Шаниной. Из зарубежных гостей мы увидим выступления Конного коллектива из Чили.

Постоянные участники фестиваля, всадники легендарного воинского подразделения КПЭПП будут радовать зрителей на протяжении всего фестиваля.

Хочу заметить что уже стало доброй традицией выступление и ДЦГ КШВЕ вместе со взрослыми всадниками эскорта. И в этом году юные воспитанники КШВЕ поддержат своих старших наставников. Всадники-джигиты КШВЕ готовят свою программу, сценарий которой я конечное не буду раскрывать. Пусть это как всегда будет для вас приятным сюрпризом. Скажу лишь одно, программа состоит из уже полюбившихся зрителями блоков и трюков, которые наши всадники изо дня в день оттачивают на своих тренировках, усложняя и доводя их до совершенства.

© Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды © Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды

— Кто определяет тематику выступления? Это совместная работа Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды или ежегодно приглашается режиссер и постановщик?

— Режиссирует программу, как всегда, творческая группа КШВЕ, состоящая из сотрудников школы. Большой вклад в постановку программы вносит капитан команды: Андрей Ненашев. Он лучше всех знает, на что способны его коллеги по команде, а так же их верные четвероногие друзья.

Так же много внимания уделяется и музыкальному сопровождению. Музыка передаёт всю гамму эмоций и является катализатором воплощения идеи всего номера.

Наши всадники уже стали профессиональными артистами, но в их душе всё равно живёт азартный спортсмен. Именно такой симбиоз и позволяет создавать программы, наполненные искренними эмоциями и чувствами, которые так высоко ценит зритель.

— Насколько сложны элементы, представленные в программе? Сколько уходит времени на их подготовку и отработку?

— Каждый профессионал понимает, что за один день или даже неделю невозможно подготовить "продукт", который будет отвечать всем стандартом качества и обладать должной оригинальностью.

Подготовка программы занимает минимум два-три месяца, а то и более. Сначала появляется общая концепция, потом к ней добавляется основная идея. И уже потом, по ходу отработки всей программы в целом, корректировки возникают непосредственно на самом манеже. Мы всегда ориентируемся на наших четвероногих партнёров, которым тоже нужно время для того, что запомнить последовательность действий.

© Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды © Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды

— Наездники КШВЕ выступают и на других фестивалях. Участие в каких проектах планируется принять в этом сезоне?

— У ребят достаточно плотный график. Практически весь июнь мы работали на различных парковых площадках Москвы, особенно хочу отметить наше участие в фестивале "Времена и Эпохи", где мы представили более чем восьми часовую программу под открытым небом, прямо на Тверской площади. В планах: выступление команды на Дне города и поездка в Саратов.

— Будет ли в этом году Кремлевская школа верховой езды участвовать в проекте "Спасская башня детям"? © РИА Новости / Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Телеканал ТВЦ покажет фильм об истории фестиваля "Спасская башня"

— В этом году мы планируем провести детские соревнования по джигитовке и соревнования по конкуру на лошадях до 150 в холке. Безусловно такие знаковые события не оставляют равнодушными никого и всегда находят оклик в сердцах наших юных зрителей. Хочу отметить, что ежегодно осенью у нас идет набор в детские группы и в его ажиотаже нельзя не учитывать успех от выступления нашей команды на Красной Площади.

© Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды © Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды

— Как вы заботитесь о своих питомцах?

— Мы очень тщательно следим за нашими питомцами. В нашей конюшне установлена принудительная система вентиляции, которая позволяет поддерживать оптимальную температуру для содержания лошадей. Ветеринары разрабатывают индивидуальный рацион кормления в связи с особенностью характера и физическими данными животного. Лошади стоят на хорошей подстилке, у них шестиразовое кормление и ежедневный моцион и выгул.

© Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды © Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды

— Где закупаются животные, в России или заграницей? Есть ли особенное ценные или редкие породы и когда они "выходят на пенсию"?

— Мы всегда очень тщательно и скрупулезно подбираем и готовим лошадей. Могу рассказать об этом на одном примере, когда мы поехали в Краснодарский край. Нам было представлено 74 головы, 54 из них — мы попробовали под верхом, оценили их рабочие качества, характер и только 10 из них были отобраны. Далее был сделан полный ветеринарный осмотр и рентгены каждой лошади и лишь четверо из них приехали в Москву.

Конечно, при достижении лошади определённого возраста, она уходит на заслуженный отдых. Обычно она пристраивается в надежные и ответственные руки и продолжает радовать своего хозяина. Мы всегда следим за судьбой наших "старичков".

© Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды © Фото : предоставлено Кремлевской школой верховой езды Кремлевская школа верховой езды

Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.