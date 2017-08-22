Борис Петров: "Спасская башня" увидит джигитовку, конкур и "гамму эмоций"

Через несколько дней на главной площади столицы начнет свою работу юбилейный, X Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Непременным атрибутом праздника все эти годы считалось выступление команды Кремлёвской школы верховой езды.
И если кто-то уверен, что "гвоздём" праздника является финальное дефиле военных оркестров, то с ним могут поспорить восторженные зрители конного представления, которое будет радовать своих поклонников на протяжении всех дней работы фестиваля. Корреспондент РИА Новости, Юлия Чичерина перед началом фестивальной недели встретилась с генеральным директором КШВЕ Борисом Петровым, чтобы узнать, что ждет зрителей в этом году.
— Борис Владимирович, какая программа подготовлена КШВЕ к юбилейному фестивалю "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября?
— Ежегодно на конном манеже, который на время фестиваля располагается за Историческим музеем, у самых стен Московского кремля проходят всевозможные мероприятия конной направленности. Все они разные, в них принимают участие конные коллективы из России и наши коллеги из разных стран. Как правило, это конные шоу, в основе которых лежит культурное и историческое наследие взаимоотношений человека и лошади.
Постоянные участники фестиваля, всадники легендарного воинского подразделения КПЭПП будут радовать зрителей на протяжении всего фестиваля.
Хочу заметить что уже стало доброй традицией выступление и ДЦГ КШВЕ вместе со взрослыми всадниками эскорта. И в этом году юные воспитанники КШВЕ поддержат своих старших наставников. Всадники-джигиты КШВЕ готовят свою программу, сценарий которой я конечное не буду раскрывать. Пусть это как всегда будет для вас приятным сюрпризом. Скажу лишь одно, программа состоит из уже полюбившихся зрителями блоков и трюков, которые наши всадники изо дня в день оттачивают на своих тренировках, усложняя и доводя их до совершенства.
— Кто определяет тематику выступления? Это совместная работа Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды или ежегодно приглашается режиссер и постановщик?
— Режиссирует программу, как всегда, творческая группа КШВЕ, состоящая из сотрудников школы. Большой вклад в постановку программы вносит капитан команды: Андрей Ненашев. Он лучше всех знает, на что способны его коллеги по команде, а так же их верные четвероногие друзья.
Наши всадники уже стали профессиональными артистами, но в их душе всё равно живёт азартный спортсмен. Именно такой симбиоз и позволяет создавать программы, наполненные искренними эмоциями и чувствами, которые так высоко ценит зритель.
— Насколько сложны элементы, представленные в программе? Сколько уходит времени на их подготовку и отработку?
— Каждый профессионал понимает, что за один день или даже неделю невозможно подготовить "продукт", который будет отвечать всем стандартом качества и обладать должной оригинальностью.
Подготовка программы занимает минимум два-три месяца, а то и более. Сначала появляется общая концепция, потом к ней добавляется основная идея. И уже потом, по ходу отработки всей программы в целом, корректировки возникают непосредственно на самом манеже. Мы всегда ориентируемся на наших четвероногих партнёров, которым тоже нужно время для того, что запомнить последовательность действий.
— Наездники КШВЕ выступают и на других фестивалях. Участие в каких проектах планируется принять в этом сезоне?
— У ребят достаточно плотный график. Практически весь июнь мы работали на различных парковых площадках Москвы, особенно хочу отметить наше участие в фестивале "Времена и Эпохи", где мы представили более чем восьми часовую программу под открытым небом, прямо на Тверской площади. В планах: выступление команды на Дне города и поездка в Саратов.
— Будет ли в этом году Кремлевская школа верховой езды участвовать в проекте "Спасская башня детям"?
— В этом году мы планируем провести детские соревнования по джигитовке и соревнования по конкуру на лошадях до 150 в холке. Безусловно такие знаковые события не оставляют равнодушными никого и всегда находят оклик в сердцах наших юных зрителей. Хочу отметить, что ежегодно осенью у нас идет набор в детские группы и в его ажиотаже нельзя не учитывать успех от выступления нашей команды на Красной Площади.
— Как вы заботитесь о своих питомцах?
— Мы очень тщательно следим за нашими питомцами. В нашей конюшне установлена принудительная система вентиляции, которая позволяет поддерживать оптимальную температуру для содержания лошадей. Ветеринары разрабатывают индивидуальный рацион кормления в связи с особенностью характера и физическими данными животного. Лошади стоят на хорошей подстилке, у них шестиразовое кормление и ежедневный моцион и выгул.
— Где закупаются животные, в России или заграницей? Есть ли особенное ценные или редкие породы и когда они "выходят на пенсию"?
— Мы всегда очень тщательно и скрупулезно подбираем и готовим лошадей. Могу рассказать об этом на одном примере, когда мы поехали в Краснодарский край. Нам было представлено 74 головы, 54 из них — мы попробовали под верхом, оценили их рабочие качества, характер и только 10 из них были отобраны. Далее был сделан полный ветеринарный осмотр и рентгены каждой лошади и лишь четверо из них приехали в Москву.
Конечно, при достижении лошади определённого возраста, она уходит на заслуженный отдых. Обычно она пристраивается в надежные и ответственные руки и продолжает радовать своего хозяина. Мы всегда следим за судьбой наших "старичков".
Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 26 августа по 3 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.