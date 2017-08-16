Военные оркестры из разных стран выступят в Москве на вокзалах и в парках

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Выступления военных оркестров из разных стран, которые приехали на фестиваль "Спасская башня", пройдут в двенадцати московских парках в честь 870-летия столицы, сообщил глава департамента культуры города Александр Кибовский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду. Выступления пройдут и на главных вокзалах столицы.
"С первого сентября у нас в Москве стартует масштабный фестиваль "Юбилей Москвы", где будет целая череда площадок, мероприятий, посвященных юбилею столицы… Второго сентября будет целый комплекс мероприятий, участники "Спасской башни", в том числе оркестры не только наши, российские, но и гости из-за рубежа примут участие в них", — сказал Кибовский.
По его словам, всего запланировано двенадцать выступлений в разных парках. Например, в парке Кузьминки можно будет услышать оркестр вооруженных сил Турции, в "Царицыно" – оркестр из Узбекистана, в парке Фили – оркестр из Египта.
Руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов уточнил, что зарубежные участники фестиваля "Спасской башни" выступят и на главных вокзалах Москвы.
По его словам, практика прошлого года, показала, что вокзалы обладают уникальной акустикой, и что такая форма выступления оркестров оправдала себя и будет продолжена.