Военные оркестры из разных стран выступят в Москве на вокзалах и в парках

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Выступления военных оркестров из разных стран, которые приехали на фестиваль "Спасская башня", пройдут в двенадцати московских парках в честь 870-летия столицы, сообщил глава департамента культуры города Александр Кибовский на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в среду. Выступления пройдут и на главных вокзалах столицы.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября. Официальным информационным агентством фестиваля выступает МИА "Россия сегодня".

"С первого сентября у нас в Москве стартует масштабный фестиваль "Юбилей Москвы", где будет целая череда площадок, мероприятий, посвященных юбилею столицы… Второго сентября будет целый комплекс мероприятий, участники "Спасской башни", в том числе оркестры не только наши, российские, но и гости из-за рубежа примут участие в них", — сказал Кибовский.

По его словам, всего запланировано двенадцать выступлений в разных парках. Например, в парке Кузьминки можно будет услышать оркестр вооруженных сил Турции, в "Царицыно" – оркестр из Узбекистана, в парке Фили – оркестр из Египта.

Кибовский заметил, что фестиваль "Спасская башня" за десять лет существования прочно занял свое место в культурной повестке города: по его мнению, трудно найти мероприятие, "с одной стороны, столь же массовое, а с другой стороны, универсальное в охвате территории". По словам чиновника, "практически в каждом округе столицы можно будет стать сопричастным к фестивалю "Спасская башня".

Руководитель дирекции фестиваля Сергей Смирнов уточнил, что зарубежные участники фестиваля "Спасской башни" выступят и на главных вокзалах Москвы.

По его словам, практика прошлого года, показала, что вокзалы обладают уникальной акустикой, и что такая форма выступления оркестров оправдала себя и будет продолжена.