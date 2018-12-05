Во Флориде стартовал Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для МКС

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС), трансляцию запуска ведут компания SpaceX и НАСА.

Старт ракеты был дан в расчетные 21.16 мск в среду с космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Грузовой корабль Dragon должен доставить на орбиту около 2,6 тонны груза, в том числе материалы для научных экспериментов и оборудование. Прибытие и стыковка корабля с МКС запланирована на субботу, 8 декабря. Возвращение грузовика на Землю с отработанными материалами с орбиты должно состояться в январе.

Для запуска своего шестнадцатого контрактного грузового рейса к МКС SpaceX использует новую первую ступень ракеты-носителя Falcon 9. Приблизительно через девять минут после старта она должна совершить посадку на космодром для последующего использования.

Отделение первой ступени произошло штатно через три минуты после старта.