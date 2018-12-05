Производитель спутников застрахует их запуск на шесть миллиардов рублей

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Запуск двух спутников-картографов "Канопус-В" с космодрома "Восточный" 27 декабря планируется застраховать более чем на 6 миллиардов рублей, следует из документации производителя — корпорации ВНИИЭМ, опубликованной на сайте госзакупок.

"Страховая сумма – 6 175 287 702 рубля", — говорится в документации. Страховым случаем будет считаться гибель спутников в результате невыведения их на орбиту, авария ракеты, спутников или разгонного блока, неотделение от ракеты, поясняется в документации.

В 2017 году страховщиков для страхования рисков запуска аналогичных спутников искал оператор космодромов ЦЭНКИ. Тогда сообщалось, что страховая сумма состоит из двух частей — 4,458 миллиарда рублей с начала периода страхования и до момента отделения спутников и 2,87 миллиарда рублей с момента отделения и до завершения летных испытаний.

Предстоящий 27 декабря пуск будет четвертым в истории российского дальневосточного космодрома. Предыдущий пуск с "Восточного" состоялся 1 февраля, на орбиту были выведены два космических аппарата "Канопус-В" — № 3 и № 4. На орбите также работает "Канопус-В" №1, запущенный в 2012 году с космодрома "Байконур" и запущенный с ним в кластере спутник БКА ("Белорусский космический аппарат), имеющий аналогичные конструкцию и назначение.

Группировка спутников "Канопус-В" предназначена для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, а наличие в ней нескольких аппаратов позволяет увеличить частоту обзора земной поверхности и сделать информацию со спутников более оперативной.