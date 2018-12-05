Россия впервые в истории начала печатать мини-органы в космосе

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. На Международной космической станции впервые в истории начали создавать органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Инвитро".

"Космонавт Олег Кононенко, ранее обученный работе с биопринтером, начал эксперимент по печати живых тканей 4 декабря в 17:00 мск. В результате эксперимента планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши", — рассказали в компании.

Результаты эксперимента отправят на Землю в декабре 2018 года, затем их исследуют и в начале 2019 года обнародуют итоги.

США планируют отправить свой биопринтер на МКС весной 2019 года.

Россия собиралась запустить первый такой аппарат в космос 11 октября, но из-за аварии ракеты-носителя этого не произошло. Разработчики быстро подготовили другой экземпляр и 3 декабря с Байконура его отправили на МКС.