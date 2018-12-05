Выход в космос для осмотра "дырки" в "Союзе" продлится более шести часов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Выход в космос российских космонавтов для осмотра отверстия в бытовом отсеке пристыкованного к МКС космического корабля "Союз МС-09" продлится более шести часов, говорится в сообщении пресс-службы головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, поступившем в РИА Новости.

"Начало выхода 11 декабря 19:05 мск. Завершение выхода 12 декабря 01:15 мск", — говорится в сообщении.

В космос выйдут Олег Кононенко и Сергей Прокопьев.

В конце августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09", который пристыковался к станции 8 июня. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Внутренняя комиссия РКК "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия "Роскосмоса".