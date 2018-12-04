НАСА признало аварийный полет Хейга и Овчинина космическим

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Специалисты НАСА признали завершившийся аварией корабля "Союз" полет российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга космическим, поскольку, по их расчетам, они преодолели необходимую границу. Ранее академик Российской академии космонавтики Александр Железняков сообщил РИА Новости, что Хейга, для которого полет на "Союзе" был первым, по классификации Международной федерации астронавтики нельзя называть астронавтом.

Одиннадцатого октября 2018 года произошла первая за 35 лет авария с участием космонавтов. Один из боковых блоков первой ступени вовремя не отделился от центрального блока, пропоров его. Участники полета корабля "Союз МС-10" Овчинин и Хейг совершили аварийную посадку в Казахстане, не долетев до орбиты. Как ранее анонсировал "Роскосмос", они вновь отправятся в полет 1 марта.

"Специалисты по летной динамике определили, что Хейг и Овчинин достигли достаточной высоты во время их оборванного полета на орбиту, чтобы претендовать на статус космического полета, делая этим (запланированный на 1 марта. — Прим. ред.) вторым полет Хейга и третьим полет Овчинина", — говорится в анонсе предстоящего полета, опубликованном на сайте НАСА.

В сообщении не указывается, по каким расчетам специалисты НАСА сделали такой вывод.

По ранее приводившимся в открытых источниках расчетах российских баллистиков, капсула с космонавтами 11 октябре преодолела границу 90 километров над Землей. По классификации Международной федерации астронавтики, чтобы считаться космонавтом/астронавтом, необходимо подняться на высоту 100 километров — на так называемую линию Кармана, условную границу между атмосферой и космосом.

Академик Железняков сообщал, что для полетов, аналогичных тому, что совершили Овчинин и Хейг, есть неофициальное название "ракетный полет".

В то же время, по словам эксперта, в мире до сих пор нет единого подхода, кого считать космонавтом и какой полет считать космическим. Например, рассказал он, астронавтами считают погибших в 1986 году участников полета на шаттле "Челленджер", хотя они поднялись на высоту 14 километров над уровнем моря. Кроме того, в США к астронавтам причисляют пять летчиков ракетоплана Х-15, которые поднимались на высоту 80 километров.