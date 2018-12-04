Центр Хруничева подготовил план финансового оздоровления

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Космический центр им. Хруничева принял план финансового оздоровления, в ближайшее время он будет подготовлен в Ракетно-космической корпорации "Энергия", заявил в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"В Центре Хруничева такой план уже принят, в ближайшее время он будет принят и в РКК "Энергия". Фактически каждое предприятие ракетно-космической отрасли имеет поручения не только по проведению внутренних аудитов, но и по предоставлению плана оздоровления", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Центре Хруничева имеется финансовая дыра в 111 миллиардов рублей, а долги РКК "Энергия" составляют около 30 миллиардов рублей.

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