Представитель ОАЭ полетит на МКС в 2019 году

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Представитель Объединенных Арабских Эмиратов отправится на Международную космическую станцию в 2019 году, заявил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы находимся в полном контакте с нашими коллегами из ОАЭ, они активно поддерживали нас в течение всего этого периода, выражали солидарность той работе, которую делал Роскосмос для восстановления работоспособности МКС. Они в курсе того, какие шаги должны быть предприняты в ближайшее время, и мы выполним наши партнерские договоренности, представитель этой страны будет на станции. Надеюсь, что это произойдет в 2019 году", — сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз МС-11" с МКС, трансляция которой идет на канале Ruptly на YouTube.

Рогозин отметил, что до запуска "Союза МС-11" 3 декабря было решено не называть новые графики полетов. "Считайте, что с завтрашнего дня мы приступаем к конкретизации работы с нашими партнерами", — добавил он.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала в 14.31 мск с Байконура. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией. "Союз МС-11" добрался до станции по короткой четырехвитковой схеме и пристыковался к МКС в 20.33 мск. На станцию прибыли российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.