Американский зонд OSIRIS-REx прибыл к астероиду Бенну

Иллюстрация художника, на которой изображена межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну.

Иллюстрация художника, на которой изображена межпланетная станция OSIRIS-REx, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида (101955) Бенну.

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Космический зонд НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security — Regolith Explorer) прибыл к астероиду Бенну, образцы породы которого ему предстоит собрать, сообщило НАСА.

"Мы прибыли!" — объявили в центре управления полетами, откуда сотрудники миссии следят за работой зонда. НАСА вело прямую трансляцию.

Зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. В понедельник, 3 декабря, аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от астероида, откуда он будет вести его изучение.

В рамках первичного исследования астероида аппарат совершит по меньшей мере пять пролетов на расстоянии семи километров от Бенну. Зонд будет собирать информацию о массе и движении астероида. После аппарат приступит к орбитальному этапу изучения Бенну, он будет совершать виток вокруг астероида за 50 часов и приближаться к космическому телу на расстояние до 1,4 километра. На последующих этапах изучения аппарат будет собирать информацию для определения места забора грунта астероида.

Операция по забору частиц грунта с астероида намечена на середину 2020 года. По замыслу разработчиков, зонд на пять секунд опустит на поверхность Бенну трехметровую выдвижную "руку" TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism), которая втянет в специальную капсулу частицы материала с поверхности космического тела. Создатели рассчитывают, что с поверхности с помощью сжатого газа удастся добыть по крайней мере около 60 граммов пород, которые будут доставлены на Землю в 2023 году.

Ранее сообщалось, что полученные образцы грунта астероида разделят между собой США, Канада и Япония. Часть полученных образцов будет законсервирована для будущих исследований.

Выбранный в качестве объекта изучения для OSIRIS-REx астероид Бенну был назван в честь древнеегипетского божества Осириса. Космическое тело размером 500 метров было открыто учеными из проекта LINEAR Массачусетского технологического института, и по расчетам специалистов, сблизится с Землей в 2182 году. В 2013 году сообщалось, что Бенну стал главным потенциально опасным объектом для нашей планеты после "отмены" угрозы астероид Апофис и ряда других астероидов.

Миссия OSIRIS-REx стала первым путешествием американского космического корабля за образцами породы к астероиду. НАСА называет миссию уникальной и возлагает на нее большие надежды как в отношении научных данных, так и отработки технических возможностей для будущих полетов в космос. Ожидается, что собранные с поверхности астероида материалы помогут ответить на многие вопросы о формировании Солнечной системы и появлении жизни на Земле.