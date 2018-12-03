Американский зонд OSIRIS-REx прибыл к астероиду Бенну

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Космический зонд НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security — Regolith Explorer) прибыл к астероиду Бенну, образцы породы которого ему предстоит собрать, сообщило НАСА.
Зонд OSIRIS-REx был запущен в сентябре 2016 года. Его целью исследователи выбрали астероид Бенну, ранее известный под номером 1999 RQ36. В понедельник, 3 декабря, аппарат достиг своей рабочей позиции на расстоянии 20 километров от астероида, откуда он будет вести его изучение.
В рамках первичного исследования астероида аппарат совершит по меньшей мере пять пролетов на расстоянии семи километров от Бенну. Зонд будет собирать информацию о массе и движении астероида. После аппарат приступит к орбитальному этапу изучения Бенну, он будет совершать виток вокруг астероида за 50 часов и приближаться к космическому телу на расстояние до 1,4 километра. На последующих этапах изучения аппарат будет собирать информацию для определения места забора грунта астероида.
Ранее сообщалось, что полученные образцы грунта астероида разделят между собой США, Канада и Япония. Часть полученных образцов будет законсервирована для будущих исследований.
Выбранный в качестве объекта изучения для OSIRIS-REx астероид Бенну был назван в честь древнеегипетского божества Осириса. Космическое тело размером 500 метров было открыто учеными из проекта LINEAR Массачусетского технологического института, и по расчетам специалистов, сблизится с Землей в 2182 году. В 2013 году сообщалось, что Бенну стал главным потенциально опасным объектом для нашей планеты после "отмены" угрозы астероид Апофис и ряда других астероидов.