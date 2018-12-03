Глава НАСА поблагодарил Рогозина за успешный запуск "Союза МС-11"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайденстайн поблагодарил гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина за успешный запуск космического корабля "Союз МС-11" с экипажем миссии МКС 58/59.

"Пятьдесят восьмая миссия МКС успешно вышла на орбиту! Я благодарен гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину и всей команде "Роскосмоса" за их вклад в то, чтобы сделать этот пуск успешным. Ad Astra! (К звёздам — ред.)", — написал Брайденстайн у себя в микроблоге Twitter.

The #Exp58 crew is safely in orbit! I’m grateful to Director General Dmitry Rogozin and the entire @NASA and @roscosmos teams for their dedication to making this launch a success. Ad Astra! pic.twitter.com/lXENvE0N6e — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 3 декабря 2018 г.

​На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через 10 минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20.36 мск. На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж "десятого" "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта. Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия экипажа "Союза МС-11". Если бы график пусков не изменили, станция могла бы остаться на какое-то время необитаемой.