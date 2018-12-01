Стало известно, когда должна заработать российская база на Луне

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия планирует развернуть на Луне полномасштабную базу между 2036 и 2040 годами, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН по космосу.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и Российская академия наук в течение трех месяцев сформируют лунную программу России и представят ее президенту и правительству.

Как следует из документа, работа лунной базы начнется с "доставки крупнотоннажных грузов и насыщения лунных полигонов разнообразными научными экспериментами.

В проекте не уточняется, что будет представлять собой полноценная лунная база. Однако это указано в предложении рабочей группы Роскосмоса и РАН от 2014 года. Такая база должна включать модули с системами жизнеобеспечения и радиационной защитой для проживания космонавтов, центры космического мониторинга Земли, средства энергообеспечения и связи, космические стенды для экспериментов по переработке и использованию лунного вещества и природных ресурсов, стенды для отработки и испытаний новых космических средств и технологий. Вокруг базы должна располагаться лунная астрономическая обсерватория.

Такую базу планировалось развернуть в районе южного полюса Луны с учетом максимально продолжительной освещенности, постоянной радиовидимости с Земли и наличием локальных природных ресурсов для системы жизнеобеспечения.

В четверг стало известно, что в конце 2025 года с запуска базового модуля планируется начать строительство российской национальной станции на орбите Луны. В последующем к орбитальной станции будут стыковаться корабли и взлетно-посадочные модули для высадки космонавтов на поверхность спутника Земли.