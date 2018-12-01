Ракету "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем установят на стартовом столе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ракету "Союз-ФГ", которая должна запустить к Международной космической станции первый после октябрьской аварии пилотируемый корабль "Союз МС-11", установят в субботу на стартовом столе космодрома "Байконур".

Старт намечен на 14.31 мск 3 декабря, а стыковка с МКС – на 20.36 мск в этот же день. В полет должны отправиться российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сан-Жак и американский Энн Шарлотт Макклейн.

Во время предыдущего пилотируемого запуска 11 октября произошла авария такой же ракеты. Боковой блок первой ступени из-за поврежденного при сборке датчика неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл её бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта.

После аварии состоялись уже три старта ракет с аналогичной системой разделения ступеней. 3 ноября ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту спутник "Глонасс-М", 7 ноября с космодрома "Куру" во французской Гвиане стартовала ракета "Союз-СТ" со спутником MetOp-C, а 16 октября на ракете "Союз-ФГ" к МКС отправился грузовой корабль "Прогресс МС-10".