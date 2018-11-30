В "Роскосмосе" рассказали, какие двигатели могут поставить на новую ракету

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Роскосмос рассматривает проект сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью 103 тонны на низкую околоземную орбиту, у которой на центральном блоке установлен продаваемый в США двигатель РД-180, окруженный шестью боковыми блоками, созданными на основе ракеты "Союз-5" с двигателями РД-171, рассказали РИА Новости в госкорпорации.

Ранее о том, что поставляемый в США двигатель РД-180 будет использован на одной из перспективных ракет РИА Новости рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов ранее рассказал журналистам, что в качестве одного из вариантов предлагается установить на центральный блок сверхтяжелой ракеты двигатель РД-180.

"Роскосмос среди других вариантов рассматривает проект сверхтяжелой ракеты-носителя грузоподъемностью 103 тонны на низкую околоземную орбиту с центральным блоком с двигателем РД-180 и шестью окружающими его боковыми блоками с двигателями РД-171. В ракете планируется использовать двухступенчатую схему. Помимо того, она должна будет включать разгонный блок и межорбитальный буксир для доставки космонавтов к Луне", — рассказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось изображение пятиступенчатой ракеты-носителя с шестью боковыми блоками с двигателем РД-171 и центральным блоком на РД-180.