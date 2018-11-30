ВКС увели разгонный блок "Бриз-КМ" на безопасную орбиту

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Специалисты ВКС России завершили операции по уводу разгонного блока "Бриз-КМ" с орбиты трех новых спутников Минобороны России, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"После выведения на орбиту космических аппаратов, запущенных в интересах Минобороны России 30 ноября с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Рокот", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока (РБ) "Бриз-КМ" с целевой орбиты космических аппаратов", — говорится в сообщении.

Высота орбиты, на которую увели "Бриз-КМ", составляет около 1,5 тысячи километров.