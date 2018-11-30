Космические войска приняли на управление три новых спутника

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Космические войска РФ приняли на управление три новых военных спутника, сообщили журналистам в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Три космических аппарата, запущенные в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Рокот", в расчетное время выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально.

"После принятия на управление космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2530", "Космос-2531", "Космос-2532", — уточняется в сообщении.

Ракета стартовала 30 ноября в 5.27 мск. Космическая головная часть (разгонный блок и спутники) отделилась в 5.33 мск. В 7.12 мск три новых аппарата вышли на расчетную орбиту.