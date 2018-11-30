На орбиту вывели три новых российских военных спутника

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту три новых российских военных спутника, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В 05:27 с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель легкого класса "Рокот". Через шесть минут от нее отделился разгонный блок со спутниками.

Отмечается, что за пуском и полетом ракеты следили средства автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Это второй пуск "Рокота" с Плесецка в 2018 году. Предыдущий пуск прошел в апреле.

"Рокот" создали на базе снимаемой с вооружения Межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Она состоит из блока ускорителей (первая и вторая ступени) и космической головной части, состоящей из разгонного блока "Бриз-КМ", головного обтекателя, переходной системы, промежуточного отсека и отсека полезной нагрузки.

Первый ее пуск состоялся в мае 2000-го. За 18 лет с космодрома осуществили 29 пусков этой ракеты, на орбиты вывели около 70 космических аппаратов различного назначения. Последний на сегодняшний день пуск "Рокота" в интересах Минобороны прошел в 2016-м. В 2017 и 2018 годах состоялись два пуска в интересах Европейского космического агентства.

Сейчас Центр Хруничева разрабатывает ракету-носитель "Рокот-2" с новой отечественной системой управления взамен украинской. Ее пуски должны начаться в 2021 году.