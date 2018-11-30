На космодроме Восточный начали заправку разгонного блока "Фрегат"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноя — РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" приступили к заправке разгонного блока "Фрегат" на космодроме Восточный перед пуском ракеты-носителя "Союз-2.1а", запланированного на 27 декабря, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Специалисты транспортировали разгонный блок из монтажно-испытательного комплекса космических аппаратов на заправочно-нейтрализационную станцию, перед этим "Фрегат" прошел электрические испытания.

"Работы по заправке разгонного блока в соответствии с графиком будут проходить по 17 декабря. По завершении заправки блок будет доставлен в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов для проведения работ по сборке космической головной части", — сговорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас на Восточном идет подготовка космических аппаратов "Канопус-В" N5 и N6 и сборка первой ступени "Союз-2.1а".

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" N5 и N6 запланирован на 27 декабря 2018 года. Это будет четвертый пуск с Восточного.